Poparzona w miejskim przedszkolu 3,5-letnia Madzia przeszła piekło. Czy miasto pomoże dziecku?

Niedawno do sądu trafił akt oskarżenia przedszkolanki. Wypadek wydarzył się 27 lutego ubiegłego roku w przedszkolu przy ul. Dzielnej na Kozanowie, w południe, kiedy dzieci leżakują. Nauczycielka do sali, w której spały dzieci wniosła wrzątek w kubku, tłumaczyła że chciała zrobić sobie herbatę. Przechodząc między łóżkami straciła równowagę i wylała gorącą wodę na śpiącą dziewczynkę. Tak wynika z ustaleń śledztwa. Choć rodzice nie mają pewności, że prokuratura przyczyny wypadku wyjaśniła rzetelnie i do końca.

- U córki stwierdzono oparzenie około 16% powierzchni ciała, głównie III stopnia, w tym owłosionej skóry głowy, prawej części twarzy, szyi, ramienia, barku, klatki piersiowej, a także palców u prawej ręki – opowiadają rodzice Madzi. Mają żal do nauczycielki i dyrektorki przedszkola, że nie udzieliły dziewczynce pierwszej pomocy tak jak należy. Dziś obrażenia mogłyby być mniej poważne.

Madzia przeszła piekło. Przez pierwsze kilka dni po wypadku podczas specjalnych kąpieli zrywano z niej płaty poparzonej skóry, żeby pobudzić ją do regeneracji. - Aby wykąpać 3,5-latkę, która się wyrywała, potrzebne było zwykle 4 dorosłe osoby. Po takiej kąpieli dziecko przez kilka godzin tuliło się do rodziców płakało i krzyczało - relacjonują rodzice. Były dwie operacje przeszczepu skóry, zdejmowanie szwów, wkłuwanie wenflonu, czasem kilka razy dziennie. Ból tak wielki, że dostawała dożylnie morfinę. Po tym wszystkim dziś panicznie boi się lekarzy i pielęgniarek.

Cały czas trwa leczenie i rehabilitacja. Dziewczynka cofnęła się w rozwoju, stała się bojaźliwa i nieufna. Jest pod opieką psychologa. Nie wszystkie obrażenia da się wyleczyć. Zostaną blizny, nie odrosną włosy na oparzonym miejscu na głowie dziecka. Madzia jest codziennie rehabilitowana, chodzi na masaże. Czekają ją kolejne operacja. Być może też kolejne przeszczepy skóry.

Codzienność 3,5-latki to dziś: ubranka uciskowe (noszone całą dobę, szyte na miarę we Francji, wymieniane co 2 miesiące), specjalne maści i plastry silikonowe, zabiegi mające przywrócić elastyczność skóry, inne zabiegi, codzienny masaż, codzienna rehabilitacja ruchowa.

- Miasto wraz z prezydentem, jako organ odpowiedzialny za przedszkole, nie zainteresowało się losem Madzi. Dopiero po naszym mailu z sierpnia 2017 podjęło rozmowy - żalą się rodzice dziewczynki. Tato Madzi, pan Bartosz, dodaje, że czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy wystąpili do miasta z prośbą o pomoc finansową w leczeniu i rehabilitacji. W końcu to miasto jest właścicielem przedszkola, w którym doszło do tragedii. Potem ponowili prośbę sierpniu 2017. Urząd odezwał się w grudniu a na przełomie stycznia i lutego tego roku zaczęły się negocjacje.

