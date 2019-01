"Pomysłowi" - bezpłatne warsztaty i spotkania w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Pierwszy z wybranych projektów to „Polska to… Patchwork historii ludzi. To moja ojczyzna dziś i 100 lat temu”, w ramach którego powstanie własnoręcznie uszyta ogromna mapa przedstawiająca Polskę dziś i 100 lat temu. Równolegle odbędą się warsztaty z patchworku, dla wszystkich, którzy będą chcieli się go nauczyć i wziąć udział w projekcie. Pomysł zostanie zrealizowany pod okiem polskiej artystki Anny Sławińskiej.

Autorzy kolejnego projektu pt. „Polska to… Wolność za Free” spróbują ukazać wielokulturowość i różnorodność polskiej kultury. W tym celu zorganizowany zostanie koncert pieśni polskiej z prezentacją folkloru Bułgarii i Bałkanów oraz rdzennych ludów Ameryki Łacińskiej na tle światowych trendów w muzyce z przesłaniem pokoju i wolności. Wykonawcy koncertu to Chór Cantiamo Tutto pod batutą Sebastiana Sikory, wystąpią również Dimczo Angelov z zespołem TERRA i Jose Luis Estanga z Wenezueli.

Ostatni z projektów ma charakter kulinarny. Pomysłodawcy „Polska to… ruskie pierogi przy stole z nowymi sąsiadami” zorganizują cykl warsztatów z kuchni polskiej, ukraińskiej, indyjskiej i hiszpańskiej, tj. społeczności, które mieszkają we Wrocławiu. Dodatkowo w ramach projektu wydana zostanie książka kucharska. Finałem będzie wielka uczta wielokulturowa, która odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia.

- „POMYSŁOWI” to program, w którym w drodze konkursu powołujemy do życia pomysły, marzenia mieszkańców Wrocławia. Pomysły mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej. Mogą one mieć również charakter społeczny. Wszystko zależy od pomysłowości aplikujących - informują organizatorzy.

Harmonogram:

Projekt „Polska to… Patchwork historii ludzi. To moja ojczyzna dziś i 100 lat temu”

3 listopada – warsztaty z szycia poduszek, godz. 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, Kino.

3 listopada - wspólne szycie patchworkowej mapy Polski z granicami z 1918 roku i 2018,

godz. 8.00 – 18.00, Hol Główny.

4 listopada – finał projektu, godz. 14.00, Hol Główny.

Projekt „Polska to… Wolność za Free”

15 listopada – finał projektu , godz. 18.00, Sala Pamięć.

Projekt „Polska to… ruskie pierogi przy stole z nowymi sąsiadami”

27 listopada – finał projektu, godz. 18.30, Hol Główny.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184

we Wrocławiu.