Pomóżmy razem małej Natalce! Dziewczynka i jej rodzice proszą o wsparcie

– Natalka ma świadomość, że różni się od innych dzieci. Chociaż całuję tę jej nóżkę, mówię, że jest najpiękniejsza na świecie i robię wszystko, żeby moja córeczka nigdy nie miała kompleksów i nie czuła się gorsza, nie na wszystko mam wpływ. Najbardziej martwi mnie to, że wkrótce nie da się już zrobić tak wysokiego bucika, zostaną tylko kule albo wózek inwalidzki… Już dziś podbicie buta jest ciężarem, który wykrzywia kostkę i stopę. Na dłuższe spacery musi być wózek – mówi pani Katarzyna Banasik, mama chorej Natalki.

Bucik jest ciężki i niewygodny, ale na razie inaczej się nie da. Trzeba działać jak najszybciej, bo za kilka lat różnica między obiema nogami będzie zbyt duża. Bez operacji Natalka będzie musiała chodzić o kuli lub, co gorsza, jeździć na wózku inwalidzkim.

– Po prostu chcemy, aby miała równe nóżki, by mogła pobiec z innymi dziećmi w normalnym buciku, aby mogła wspinać się po drabinkach, co uwielbia, a co w tej chwili jest dla niej bardzo trudne przez ciężką, pięciocentymetrową podeszwę pod nogą… – dodają rodzice.

Pod koniec marca została uruchomiona zbiórka publiczna na portalu Siepomaga, której celem jest zebranie pieniędzy na operację nóżki Natalki.

Od rozpoczęcia zbiórki, dzięki pomocy wspaniałych ludzi, udało się zebrać ponad 7000 zł. To jest jednak kropla w morzu potrzeb.

Aby operacja została przeprowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem, do końca wakacji trzeba zebrać ponad 100 000 zł.

– Mamy czas tylko do końca czerwca, aby zebrać dla mojej córki 100 tysięcy złotych… Chciałabym bardzo, aby moja Natalka mogła liczyć na wspaniałe osoby, które zechcą wspomóc jej walkę o normalne, beztroskie życie. Dziękuję za każdą formę pomocy: wpłatę, udostępnienie, przesłanie informacji do swoich znajomych, rozesłanie w miejscu pracy – zwraca się do czytelników mama Natalki.

Pomóżmy razem małej Natalce!

Wpłat można dokonywać przez portal Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/nozka-natalki