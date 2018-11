Pomnik Niepodległości na placu Legionów. Oto zwycięski projekt! [ZOBACZ]

Już za dwa dni obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. We Wrocławiu to wydarzenie będzie upamiętnione wzniesieniem pomnika. Pomnik Niepodległości stanie na skwerze - znajdującym się za kioskiem, pomiędzy ulicami Sądową a Kościuszki - przy placu Legionów. Do samej realizacji jeszcze daleko, na razie rozstrzygnięto konkurs na projekt pomnika.

Poniżej opis zwycięskiego projektu:

Pomnik Niepodległości na placu Legionów we Wrocławiu

OPIS TECHNICZNY

Projekt zakłada stworzenie pionowej formy przestrzennej, wykonanej ze stali polerowanej o wymiarach 22 x 3,5 x 0,5m (wysokość x szerokość. x grubość). Obiekt stanowi monolityczną bryłę o strzelistej budowie i nieregularnej powierzchni.

Projekt przewiduje konstrukcję żelbetową, pokrytą blacha nierdzewną. Monolit spoczywa na cokole skonstruowanym z szerokich stopni, stanowiących raczej podesty do siedzenia, niż schody. W centralnej części cokołu wydrążony jest korytarz prowadzący do monolitu, zapraszający przechodniów do jego podnóża.

OPIS IDEOWY

Projekt ukazuje drogę do odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagięcia i nierówna powierzchnia u podstawy rzeźby stanowią alegorię trudnego okresu walk o wolną i niepodległą Polskę. Deformacja tej części zwraca uwagę na deformację tożsamości pod zaborami oraz trud pozostania Polakiem. Wyżej odnajdujemy przejście, które symbolizuje proces transformacji kraju w jednolitą, harmonijną całość. Zwieńczenie bryły – gładkie, strzeliste i nieco zwężone, odzwierciedla długo wyczekiwaną niezależność, dumę i siłę II Rzeczpospolitej.

Polerowana stal sprawia, że odbiorca widząc własne odbicie, może utożsamić się z ideą, odczuwając jednocześnie trud i zawiłość losów kraju dzięki zniekształceniu obrazu. Dodatkowo użycie materiału odbijającego światło sprawia, że idea niepodległości promieniuje, a jednocześnie sam obiekt odbijając obrazy otoczenia zlewa się z tłem analogicznie do wolności, która wtapia się w naszą codzienność.

Cokół stanowi istotny element założenia odcinając monolit od placu i budując tym samym intymną przestrzeń. Zaproszeniem do tej przestrzeni jest korytarz prowadzący do podnóża pomnika. Daje on możliwość bezpośredniej i bliskiej konfrontacji z ideą niepodległości po przez odbicie w bryle. Fakt, że sam korytarz jest na początku nieznacznie szerszy, a sama rzeźba w najwyższym punkcie nieco węższa, potęguje wrażenie strzelistości. Skala rzeźby natomiast uświadamia wielkość i siłę idei wolności.

Zagospodarowanie terenu w sposób prosty ma ujednolicić przestrzeń i wizualnie odciąć od projektowanego pomnika. Ścieżka od strony pl. Muzealnego prowadzi bezpośrednio do podnóża pomnika przecinając jednocześnie plac po diagonalu. Projekt respektuje istniejącą zieleń, przewidując dodatkowe nasadzenia drzew i bylin oraz małą architekturę (ławki, leżaki, kosze na śmieci, oświetlenie w posadzce). Dzięki temu plac zyskuje funkcję wypoczynkową, pozostawiając jednocześnie miejsce na oficjalne uroczystości. Teren opracowania w założeniu powinien służyć mieszkańcom, tworzyć miejsce spotkań i wypoczynku, będąc zarazem nowoczesną wizytówką Wrocławia.

Inicjatorem wzniesienia pomnika jest major Ryszard Filipowicz - prezes dolnośląskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.