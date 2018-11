W kwietniu 2017 r. uruchomiliśmy dla naszych klientów aplikację umożliwiającą wstąpienie do Klubu Rossmann. Zależało nam, by zaproponować coś więcej niż samą aplikację z indywidualną ofertą oraz dodatkowymi rabatami. Dlatego dokonując zakupów nasi klienci jednocześnie wspierali lokalne organizacje pomagające potrzebującym: dzieciom, chorym, osobom starszym, bezdomnym zwierzętom. W ubiegłym roku wsparliśmy w ten sposób 147 instytucji: domów dziecka, domów samotnych matek, hospicjów czy schronisk produktami o wartości 3,5 miliona złotych.

W tym roku firma Rossmann obchodziła 25tą rocznicę swojej działalności w Polsce. Chcieliśmy ją uczcić w szczególny sposób. W ramach II edycji akcji „Pomagamy jak umiemy” przekażemy produkty o wartości 5 mln zł aż 222 instytucjom w całej Polsce!

Aplikacja podczas trwania akcji - od 1 stycznia do 31 października 2018r. - także w tym roku działała jak „skarbonka”. Ponownie poprosiliśmy naszych pracowników w drogeriach, by to oni wskazali organizacje charytatywne ze swojego miasta czy regionu, bo to oni najlepiej wiedzą, kto w ich sąsiedztwie potrzebuje pomocy. Następnie na stronie www.rossmann.pl/pomagamy odbyło się głosowanie i to nasi klienci ostatecznie wybrali, kogo w tym roku wesprzemy. We wszystkich naszych drogeriach widniały informacje na jaką organizację zbierane są środki. Pomoc - w postaci kosmetyków, chemii, pieluch, karmy - trafi do wszystkich organizacji. Domy dziecka, hospicja czy schroniska same decydowały o tym, co im się najbardziej przyda z oferty dostępnej w Rossmannie.

W regionie dolnośląskim wsparcie otrzyma od nas osiemnaście organizacji. Są wśród nich: Dom dla Dzieci w Jeleniej Górze czy Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi Monar – Markot w Pobiednej, znane fundacje i stowarzyszenia, takie jak „Salvator” w Wałbrzychu czy „PALIUM” w Lubinie oraz fundacje, stowarzyszenia i schroniska dla zwierząt we Wrocławiu, Głogowie czy Świdnicy. Dzięki zaangażowaniu naszych klientów i pracowników wspólnie zebraliśmy dla dolnośląskich organizacji ponad 446 tys. zł.

Na stronie www.rossmann.pl/pomagamy mogą Państwo sprawdzić, które organizacje otrzymają wsparcie w ramach naszej akcji.

W ramach Klubu Rossmann planujemy już kolejną edycję akcji „Pomagamy jak umiemy”, którą będziemy realizować w 2019 roku.

Dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami!

Wykaz organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz wartość darowizn (produkty), jaką otrzymają poszczególne instytucje: