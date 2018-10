Polski koń wygrał ponad 2 mln zł! Fazza Al Khalediah trenuje na co dzień we Wrocławiu!

Fazza Al Khalediah startował na torze Longchamp. Zawody oglądało 100 tys. osób. Gonitwą dnia były zmagania o Nagrodę Łuku Triumfalnego z pulą nagród ponad 2,5 mln funtów. Fazza Al Khalediah rywalizował w gonitwie Quatar Arabian World, gdzie w sumie na uczestników czekało "tylko" 1 mln euro.

- To niewiarygodne! - przyznał Michał Borkowski, który na co dzien trenuje araba na wrocławskich Partynicach. - Fazza lepiej wystartował niż w Mediolanie, ale potem trochę został z tyłu. Ostatecznie dobrze się stało, bo potem wytworzyła się luka, a każdy mijany koń "pomagał" mu w galopowaniu. Sprzyjało mu także to, że popadało. Kiedy pierwszy mijał celownik, trybuny ze zdumienia zamarły w milczeniu - relacjonuje Borkowski.

Fazza Al Khalediah na co dzień startuje pod uzdolnioną Natalią Hendzel, ale we Francji dosiadał go Włoch Pierantonio Convertino.

Wrocławski ogier już w poprzednim roku prezentował się świetnie. Wygrał wszystkie sześć gonitw, w których startował. Były to dużo mniej płatne gonitwy, więc w sumie zarobił za te zwycięstwa 109 tys. zł. Teraz - we Francji - zainkasował ponad 2 mln zł!

- To raczej moje szczęście, że trenuję takiego konia. To koń, który w ubiegłym roku był najlepszym arabem w Polsce. Mogę być tylko z tego zadowolonym pewnie tak samo jak jego właściciel. Rzadko zdarza się takie zwierze, które wygrywa sześć wyścigów z rzędu - mówił nam jeszcze przed startem obecnego sezonu wyścigowego Michał Borkowski, który pod swoim okiem na na Partynicach ok. 50 zwierząt.

- 85 proc. z wygranej dostaje właściciel, trener - 10 proc., a do jeźdźca trafia 5 proc. - tłumaczył nam wówczas. Wygląda zatem na to, że Borkowski zarobił na tym starcie 200 tys. zł.

Podczas ceremonii dekoracji tłumy zgromadzone na paryskim torze usłyszały polski hymn.