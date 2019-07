Policjant, który udusił swoją żonę, właśnie usłyszał wyrok. Ile posiedzi za kratami?

Policjant udusił żonę, a potem zadzwonił i wszystko opowiedział jej siostrze. Wyrok – 15 lat więzienia. W pierwszej instancji sąd skazał go na 25 lat, ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu karę obniżył.

Do tragedii doszło w październiku 2017 roku. Krzysztof D. mieszkał z żoną w Oleśnicy. On był tam policjantem. Zabił bo podejrzewał żonę o to, że go zdradziła. Zaraz potem sam próbował popełnić samobójstwo. Chciał rzucić się pod pociąg. Ciężko ranny trafił do szpitala, ale przeżył i stanął przed sądem.

W śledztwie przekonywał, że niczego nie pamięta z krytycznego dnia. Pamięta tylko, jak położył się spać, a potem obudził się w szpitalu i słyszał od lekarza, że jego żona nie żyje.

Wydawało mu się – wyjaśniał – że gdzieś jedzie, ale nie był w stanie powiedzieć, czy to sen czy tak było. Mówił, że ma koszmary. Leży na torach, zbliżają się światła pociągu, a on nie może się ruszyć. W prokuraturze opowiadał też o małżeńskich problemach. O tym, że chcieli wziąć rozwód, że kłócili się, bo on jej zarzucał, że nie chce nigdzie legalnie pracować i podejrzewał ją o romans.