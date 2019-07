Policjanci, którzy bili i szarpali starszą panią w Biedronce, skazani. Przeczytaj szczegóły

Funkcjonariuszka Lidia S. jest skazana na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę, a Piotra L. na pół roku w zawieszeniu na rok.

- Pani Bronisława w 2015 roku miała 82 lata. I to wiek oraz związana z nim „demencja starcza” spowodowały jej zachowanie. W grudniu 2015 roku ochrona Biedronki przy Strzegomskiej złapała kobietę na drobnej kradzieży – ogórka i serka. Produkty wartości kilku złotych – podkreślił wrocławski Sąd Okręgowy uzasadniając wyrok. Ochroniarz wezwał patrol policji.

Zachowanie policjantów na zapleczu nagrał monitoring. Jako pierwszy opublikował go Super Express. Widać na nim kobietę i mężczyznę w policyjnych mundurach. I starszą kobietę siedzącą na krześle. W pewnym momencie policjantka zakłada lateksowe rękawiczki. Potem bije kobietę w głowę. Nie widać by staruszka była w jakikolwiek sposób agresywna. Później z torebki zatrzymanej kobiety wyrzuca wszystko na podłogę. Wypada m.in. zielony ogórek. Wreszcie policjanci podnoszą kobietę z krzesła przyciskają ją do ściany i zakładają z tyłu kajdanki na ręce.