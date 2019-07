Policja szuka mężczyzny, który skopał krzyż przed kościołem i kapliczkę. Zobacz film!

Policja udostępniła nam dwa filmy z incydentu. Mężczyznę nagrała kamera monitoringu parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Wcześniej jeden z tych filmów był publikowany w internecie. Ale poszukiwania sprawcy nic nie dały i dochodzenie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

Nagranie dokonane zostało w nocy z 22 na 23 kwietnia około godziny 1.20. Widać jak na teren parafii, przez otwartą bramę, wchodzi młody mężczyzna. Zatrzymuje się na chwilę przed wejściem do kościoła i stojącym na prawo od niego krzyżem. Spogląda w górę. Po chwili podchodzi do krzyża i kopie go. Kamera samego krzyża nie pokazuje. Ale w miejscu, które kopie nieznany sprawca stoi tylko krzyż i tylko krzyż mógł być przez niego kopany. Zaraz potem mężczyzna powoli odchodzi i znika z kadru.

Jest jeszcze jeden film, z innej kamery, zamontowanej na kościele w Obornikach. Widać jak mężczyzna podchodzi i kopie kapliczkę, stojącą obok kościoła. Obornicka policja uznała, że to zdarzenie jest przestępstwem - obrazą uczuć religijnych. Do dwóch lat więzienia grozi m. in. za „publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej”.