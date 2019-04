Policja: Od dziś więcej patroli na drogach Dolnego Śląska

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

We wtorek ruszyła policyjna akcja "Majowy Weekend 2019". Potrwa do niedzieli. - Spodziewamy się na drogach wzmożonego ruchu. Dlatego w tym czasie będziemy zwracać szczególną uwagę m. in. na stan trzeźwości kierujących, przestrzeganie ograniczeń prędkości, sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz respektowanie przepisów przez pieszych - mówi Wojciech Jabłoński z policji.