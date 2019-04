Półfinałowy koncert Eliminacji do 25. Pol'and'Rock Festival w sobotę (6 kwietnia) we Wrocławiu! Wstęp wolny!

5 i 6 kwietnia wesprzyj Wielkanocną Zbiórkę Żywności DODAJ SMAKÓW DO KOSZYKA

Wielkanocna Zbiórka Żywności DODAJ SMAKÓW DO KOSZYKA w tym roku odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. Akcja organizowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu, w ponad 35 miastach województwa dolnośląskiego, na terenie blisko 180 sklepów spożywczych. Do dzielenia się żywnośc...