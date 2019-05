Półfinał Speedway of Nations: Awans obowiązkiem Polaków TRANSMISJA NA ŻYWO 4.05.2019 STREAM ONLINE LIVE, Gdzie oglądać Speedway of Nations

Półfinał Speedway of Nations w Landshut TRANSMISJA NA ŻYWO 4.05.2019 STREAM ONLINE LIVE, Gdzie oglądać Speedway of Nations w TV i w internecie?

Marek Cieślak powołaniami na tegoroczną edycję Speedway of Nations nie zaskoczył. Selekcjoner reprezentacji Polski postawił na tych, którzy w ostatnich latach, występując w biało-czerwonych barwach, nie zwykli go zawodzić – Macieja Janowskiego (Betard Sparta Wrocław) i Bartosza Zmarzlika (truly.work Stal Gorzów).

W przededniu półfinału w Landshut Cieślak musiał dokonać jednak zmiany w składzie. Janowski w piątkowym meczu PGE Ekstraligi nieumyślnie doprowadził do upadku Krzysztofa Buczkowskiego, a na tor upadł także Przemysław Pawlicki. Kapitan WTS-u został wykluczony z powtórki i ze względu na swój stan zdrowia nie był zdolny kontynuować jazdy. 27-latek doznał urazu obojczyka. Na razie trudno określić, kiedy wróci na tor. Jego miejsce w kadrze Polski zajął Patryk Dudek.

Rezerwowym, którym może być jedynie zawodnik młodzieżowy, będzie natomiast w naszym zespole Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) – indywidualny mistrz świata juniorów, który w tych zawodach zdetronizował przed rokiem Maksyma Drabika.

– Mamy drugiego i czwartego zawodnika Grand Prix (wypowiedź przed kontuzją Janowskiego – przyp. red.) oraz mistrza świata juniorów, więc to chyba niezły zestaw. Zgodnie z regulaminem Smektała musi jechać co najmniej raz, ale pewnie dostanie chociaż ze trzy biegi. Myślę, że seniorzy bez problemu oddadzą mu po jednym – wyjaśnia Cieślak.

Miejsce w dwudniowym finale SoN w Togliatti (20-21 lipca) mają już zapewniony gospodarze – Rosjanie, którzy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem na wrocławskim Stadionie Olimpijskim. O miano najlepszej narodowej pary na świecie powalczą ponadto po trzy najlepsze drużyny półfinałów w Landshut i Manchesterze (11 maja).

Faworytów sobotniego turnieju należy upatrywać w Polakach. Najgroźniejszymi rywalami Biało-Czerwonych powinni być Szwedzi. O sile reprezentacji Trzech Koron stanowi jeden z liderów forBET Włókniarza Cżęstochowa i brązowy medalista cyklu Grand Prix 2018 – Fredrik Lindgren. 33-lata za partnerów w zespole będzie miał Petera Ljunga oraz rezerwowego Filipa Hjelmlanda.

Walka o ostatnie miejsce premiowane awansem do finału powinna rozstrzygnąć się między Słoweńcami, Niemcami i Czechami. W tym ostatnim zespole zobaczymy żużlowca Betard Sparty Wrocław – Vaclava Milika. 25-latek na początku sezonu PGE Ekstraligi nie imponuje formą. Rywalizacja w międzynarodowych rozgrywkach to dobra okazja do przełamania.

– Cieszę się, że doszło do powołania Speedway of Nations. Nie tylko najsilniejsze w żużlu reprezentacje na świecie są w stanie skompletować ekipę na te zawody. Kiedy jako Czesi jedziemy w parze, nasze szanse, by awansować dalej, są nieco większe – mówił w rozmowie z nami Milik podczas ubiegłorocznej gali 25-lecia WTS-u.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach nie doczekamy się reaktywacji Drużynowego Pucharu Świata, który zdaniem wielu polskich kibiców był atrakcyjniejszą i sprawiedliwszą formułą wyłaniania najlepszego żużlowego zespołu globu niż SoN. Nowe rozgrywki zdaniem władz Światowej Federacji Motocyklowej miały przyczynić się do promocji speedwaya w krajach, w których nie jest on tak popularny. Trudno jednoznacznie ocenić, czy rozegrana przed rokiem pierwsza edycja tej imprezy spełniła swoje założenie.

To, czy w Landshut dojdzie do ścigania, zależy w głównej mierze od pogody. Prognozy zapowiadają na weekend silne opady, które mogą storpedować półfinał SoN. Terminem rezerwowym jest niedziela, jednak organizatorzy zdają sobie sprawę, że na ten dzień zaplanowano także dwa mecze PGE Ekstraligi. Zapowiedzieli już, że jeśli warunki nie pozwolą na rozegranie zawodów w sobotę, turniej zostanie przełożony na inny tydzień.

Półfinał Speedway of Nations w Landshut (godz. 19, Canal+):

Czechy: 1. Vaclav Milik, 2. Eduard Krcmar, 15. Jan Kvech.

Niemcy: 3. Kai Huckenbeck, 4. Martin Smolinski, 16. M. Härtel.

Włochy: 5. Nicolas Covatti, 6. Paco Castagna, 17. Michele Menani.

Polska: 7. Patryk Dudek, 8. Bartosz Zmarzlik, 18. Bartosz Smektała.

Słowenia: 9. Matej Žagar, 10. Matic Ivačič, 19. Nick Skorja.

Szwecja: 11. Fredrik Lindgren, 12. Peter Ljung, 20. Filip Hjelmland.

Ukraina: 13. Andrij Karpow, 14. Aleksandr Łoktajew, 21. Marko Lewiszyn.

