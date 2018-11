Każdy list jest inny. Jedne w kopertach, zdarza się że z ciasteczkiem lub piernikiem w środku, inne to po prostu kartki złożone na pół z językiem obrazkowym. Dzieci proszą Mikołaja o przeróżne rzeczy: zabawki, zdrowie dla rodziców, siostrę lub brata, a nawet miłość Poli z II c.

- Od października do stycznia zajmujemy się głównie odpisywaniem na listy - mówi Norbert Szandrowski, dyrektor GOKSiR w Srebrnej Górze. - Choć czasem widok listonosza z dodatkową, mocno wypchaną torbą budzi w nas przerażenie. Listów bowiem przychodzą tysiące, a piszą je nie tylko polskie dzieci. To jest korespondencja z całego świata. W tym roku najwięcej listów mamy z Rosji i Chin - dodaje i podkreśla, że położona nie-opodal wieś Mikołajów to zobowiązanie.

- W końcu to tam wiele lat temu zaczęła się akcja odpisywania na listy do Mikołaja. To cudowna akcja i nie możemy jej zepsuć - mówi.

A wszystko zaczęło się dwadzieścia lat temu od Haliny Zarzyckiej - Niedźwiedzkiej, nauczycielki, która na emeryturze chciała odpocząć od zgiełku miasta i z Wrocławia przeprowadziła się Mikołajowa.

Emerytka postanowiła działać

- Kiedy miejscowi ludzie powiedzieli mi, że do wioski, ze względu na jej nazwę często przychodzą listy do Świętego Mikołaja, ale są niszczone, od razu postanowiłam działać - opowiadała nam kilka lat temu kobieta. - W pierwszym roku codziennie odpisywałam na kilkadziesiąt listów. Po dwóch miesiącach byłam zmęczona i postanowiłam, że kiedy tylko znów nadejdzie listopad , a listy zaczną do Mikołajowa spływać, poproszę o pomoc innych. I tak wciągałam w to odpisywanie kolejne osoby, aż zrobiła się z tego mała fabryka - dodawała.

Kiedy pani Halina podupad-ła na zdrowiu i wyprowadziła się z Mikołajowa, akcję przejęli młodsi.

Pani Halina powtarzała, że ma jedno marzenie. Chce, by w przyszłości w Mikołajowie zostało wybudowane centrum rozrywkowe dla dzieci. Miałaby to być turystyka mikołajowa na wzór skandynawskich. Pomysł ten spodobał się władzom gminy, więc są spore szanse, że to marzenie kiedyś się spełni.

Tymczasem w Srebrnej Górze praca wre.

- Kiedy przychodzą listy polecone, na „zwrotce” podpisujemy Święty Mikołaj, a potem piszemy w jego imieniu. Na koniec przybijamy specjalną pieczęć i ślemy do czekających dzieci - relacjonuje mówi Norbert Szandrowski.

Podkreśla, że z odpisywaniem sobie jakoś poradzą. Już w najbliższy wtorek, 27 listopada, o godzinie 10 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze organizowana jest duża akcja z tym związana. Ośrodek zaprasza wszystkich, którzy mają czas by przyszli i pomogli odpisywać na listy od dzieci.

- Problemem są natomiast znaczki pocztowe, a konkretniej pieniądze na nie. Robimy, co w naszej mocy, poszukując rokrocznie sponsorów, którzy chcieliby sfinansować ich zakup. Przy tysiącach listów jest to nie lada wyzwanie. Obecnie brakuje nam kilka tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby nas wspomóc znaczkami albo środkami na ich zakup, to bardzo prosimy. To będzie dobry uczynek i na pewno wywoła uś-miech na twarzy setek dzieci - podkreśla Szandrowski.

Pomóż kupić znaczki! Zrób prezent dzieciom!

Każdy, kto chciałby pomóc w zakupie znaczków, powinien skontaktować się z Gmin-nym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze, który mieści się przy ulicy Letniej 10 w Srebr-nej Górze.

Można również skontaktować się telefonicznie (74/8164 552) oraz pocztą elektroniczną (biuro@goksir.stoszowice.pl).