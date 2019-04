Pół hektara paneli słonecznych na dachach budynków spółdzielni Wrocław-Południe. Mieszkańcy płacą mniej za prąd

Wrocławska Elektrownia Słoneczna wyprodukowała przez rok prawie 10% więcej energii elektrycznej niż zakładały prognozy. Panele słoneczne zamontowane na dachach bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe wytworzyły 760 tys. kWh energii elektrycznej. Roczny koszt energii elektrycznej zmniejszył się z 425 tys. zł do 120 tys. zł. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwoliło ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 600 ton rocznie.

Pierwszą instalację z paneli słonecznych w ramach Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej zamontowano na dachu bloku przy ul. Świeradowskiej 65 w maju 2016 r. Umieszczono tam 153 panele o mocy 40 kW. 240 tys. zł na ten cel Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe otrzymała od Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tej kwoty 40 tys. zł to bezzwrotna dotacja, a resztę spółdzielnia miała spłacać jako nisko oprocentowaną pożyczkę przez 9 lat.

Inwestycja przy Świeradowskiej była pierwszą częścią powstającej Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. Już wtedy zarząd spółdzielni planował montaż urządzeń na kolejnych 13 dachach. Na cały system ostatecznie złożyło się 2771 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni pół hektara zamontowanych na dachach 35 budynków spółdzielni. Stworzona instalacja ma moc 739 kWp. Pełną parą elektrownia zaczęła działać rok temu.

– Na pracę elektrowni słonecznej wpływa kilka czynników – mówi Marek Dera, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. – Są to jakość ogniw w panelach fotowoltaicznych, łączna powierzchnia paneli oraz liczba słonecznych godzin w ciągu roku. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, świadczą z jednej strony o wydajności naszych instalacji, z drugiej zaś o tym, że obecne warunki atmosferyczne sprzyjają inwestowaniu w fotowoltaikę. Mamy za sobą bardzo słoneczny rok – dodaje.

Solary to nie tylko korzyść dla środowiska, lecz także oszczędności dla członków spółdzielni. – Mieszkańcy nie odczują wzrostu cen energii elektrycznej. Jeżeli cena rynkowa wzrośnie o 40%, to nasi mieszkańcy odczują finansowo podwyżkę o 10%. Jeżeli bez instalacji fotowoltaicznej roczne koszty dla przeciętnego budynku ze 100 mieszkaniami wynoszą 10 tys. zł, to po podwyżce wyniosą 14 tys. zł. Dla takiego samego budynku w naszej spółdzielni z elektrownią słoneczną będzie to 2,5 tys. zł, a po podwyżce 3,5 tys. zł – wylicza Mirosław Lach, jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia.

Energia słoneczna zasila windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie. Kiedy spółdzielnia spłaci pożyczki zaciągnięte na stworzenie elektrowni, opłaty dla jej członków za prąd do części wspólnych obniżą się średnio o około 75%. Dotychczas mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów w związku z uruchomieniem Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji 1,7 mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł, rozłożonej na 9 lat. Pożyczka na montaż solarów na pierwszym bloku zostanie spłacona za 6 lat. Łączna kwota rocznej raty z odsetkami wynosi 303 tys. zł, zatem w całości jest spłacana z oszczędności, jakie przynoszą panele słoneczne.

Tak dobre wyniki spółdzielczej elektrowni związane są, niestety, ze zmianami klimatycznymi. W kwietniu ubiegłego roku we Wrocławiu było aż 284 słonecznych godzin. Dziesięć lat wcześniej w tym samym miesiącu 188, a w 2001 r. tylko 150.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe planuje kolejne działania: – Zamierzamy rozbudować elektrownię i realizować kolejne projekty ekologiczne. Chcemy m.in. pilotażowo w czterech budynkach uruchomić pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi, będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody – zapowiada Józef Śnieżek.

Wrocławska Elektrownia Słoneczna to największa miejska, rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa w Europie. Z prądu ze słońca korzysta 15 tys. mieszkańców spółdzielni.