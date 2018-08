Pol'and'Rock Festival 2018. Pol'and'Rock Festival to wydarzenie, na którym młode zespoły mogą zaprezentować swoją twórczość, a potem... starać się dążyć do sukcesu, zdobywając już wielu fanów w Kostrzynie nad Odrą. Jednym z takich polandrockowych odkryć może okazać się zespóoł Snowblind. Grupa wystąpiła wczoraj (2 sierpnia) na scenie Viva Kultura!.

Snowblind to formacja założona w 2013 w Katowicach. Grupa powstała z inicjatywy dwóch przyjaciół. Grają muzykę, która stanowi mieszankę grunge'u, hard rocka i metalu. Na scenie Viva Kultura! mogliśmy zobaczyć, jak charyzmatyczni są na scenie.



Zespół w obecnym składzie w rzeczywistości gra od 2015, wcześniej członkowie zespołu się zmieniali i trudno było o spójną muzykę.



Na początku roku wystąpili na głównej scenie podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie. W listopadzie 2017 roku zespół wydał swoją debiutancką EP "Before I Die I Want To".

