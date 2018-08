Pol'and'Rock 2018. Festiwal w Kostrzynie nad Odrą już się zakończył. Jurek Owsiak podziękował wszystkim uczestnikom. Na koniec powiedział, żeby żyć w miłości z innymi. Poza nim, festiwalową scenę przejęli m.in. Lao Che i Hope. Szczegóły w artykule poniżej.

Pol'and'Rock 2018, dzień trzeci

Ostatni dzień zaczął się od spotkania Jurka Owsiaka z dziećmi. Przyznały one, że na festiwalu jest bezpiecznie. Po tych słowach i pamiątkowych zdjęciach rozpoczęło się przygotowanie do koncertów na dużej scenie. Na Pol'and'Rockowym polu pojawiła się również gazeta naszemiasto.pl - pisana przez nas prosto z festiwalu. Co jednak zapamiętamy najbardziej?Koncert otwierający dzień był sporym - pozytywnym - zaskoczeniem. Mimo, że Hope zagrali kilka coverów, publiczność nie była zawiedziona. Przed bisami na scenę wyszedł Owsiak, który po raz kolejny przypomniał, że w trudnych czasach warto słuchać artystów. Że to oni są ważnym elementem naszej społeczności.W sobotę około południa na festiwalowym polu pojawiło się specjalne wydanie gazety naszemiasto.pl. W środku mogliście znaleźć m.in. rozmowę z Wojtkiem Mazolewskim (tuż po czwartkowym koncercie), słowo od Jurka Owsiaka czy fotoreportaż z pola. Co najważniejsze, gazetę pisaliśmy dla was prosto z Pol'and'Rockowego pola.Tłumy przyszły na koncert Lao Che. Zespół z Płocka był zapowiadany jako największa gwiazda trzeciego dnia festiwalu. Muzycy zaczęli dość spokojnie, grając utwory z najnowszej płyty "Wiedza o społeczeństwie". Pod koniec mogliśmy usłyszeć też bardziej znane numery z poprzednich krążków. Owsiak przed bisami zapowiedział, że wystąpił "najwybitniejszy polski zespół".Na zakończenie festiwalu, jak od kilku lat, znów mogliśmy usłyszeć Piotra Bukartyka wraz z gośćmi. Występował też Jurek Owsiak, który na sam koniec powiedział: "Sztuka jest dla wszystkich". Wielokrotnie pokazywał jak ważna jest wolność wypowiedzi. Zaapelował też o wzajemną miłość.