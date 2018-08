Pol'and'Rock zaczął się od mocnego uderzenia. Nie chodzi tylko o ciepło - które z pewnością nie ułatwiało życia woodstockowiczom. Na uwagę zasługują także koncerty, w tym magiczny występ Wojtka Mazolewskiego z zespołem "Śląsk". Szczegóły w artykule poniżej.

Pol'and'Rock 2018, dzień pierwszy. Co zapamiętamy?

Festiwal w Kostrzynie nad Odrą (dawny Woodstock) trwa w dniach 2-4 sierpnia. Setki tysięcy osób z całego kraju przyjechały na pole namiotowe, by bawić się, spotkać ze sobą i słuchać muzyki. A działo się na prawdę sporo, choćby energiczny koncert Huntera, rockowe Transsexdisco w namiocie Viva Kultura czy jubileuszowy koncert Big Cyc na małej scenie (z okazji 30-lecia zespołu). Co jednak przede wszystkim zapamiętamy z pierwszego dnia festiwalu (czwartek)?"Zaraz będzie czysto" to nowa akcja festiwalu. - Pomóżcie nam zachować porządek na kostrzyńskim polu - mówią organizatorzy. Uczestnicy podjęli wyzwanie. W tym roku śmieci jest dużo mniej. A przynajmniej nie walają się po głównych arteriach i przy namiotach. Duża w tym rola organizatorów, którzy zapewnili zdecydowanie więcej miejsc na odpady. "Brudstock" - jak niektórzy przeciwnicy mówią pogardliwie o dawnym festiwalu Woodstock powoli odchodzi w zapomnienie. I bardzo dobrze!Jazzowo-rockowy koncert dopełniony ludowym zespołem "Śląsk". Wydawało się, że dość egzotyczny pomysł może się w Kostrzynie nad Odrą nie przyjąć. Jednak sprawdził się znakomicie. Długi koncert rozpoczął się spokojnie, od jazzowych ekspresji. Mazolewski, stojący na środku sceny w eleganckim stroju i niebieskich włosach, był dyrygentem wyjątkowej orkiestry. Dołączyli do niej: Wojciech Waglewski, Ania Rusowicz i John Porter. Momentami było spokojnie, co miało ostudzić rozpalonych od słońca widzów. Później, z każdą minutą, coraz bardziej wyzwalała się punkowa energia. Koncert - wydarzenie.- Powitajmy Korę brawami, będzie w naszych sercach - tak Jurek Owsiak oddał hołd zmarłej liderce zespołu Mannam. Pożegnanie było wyjątkowe, ponieważ na głównej scenie znów pojawiła się Kora. Tym razem na filmie, teledysku utworu"Po prostu bądź", który został nagrany na Przystanku Woodstock w Żarach w 1999 roku.Ponad 30 stopni i zakaz polewania festiwalowiczów wodą. Jurek Owsiak przejął się zakazem "z góry" i obiecał, że sikawki pojawią się w piątek. Pol'and'Rockowicze radzili sobie po swojemu. Był grzybek, oblewanie się wodą oraz szukanie cienia. Ochłodzenie przyszło po zachodzie słońca , gdy temperatura spadła do 20 stopni. Po raz pierwszy od dawna w Kostrzynie nad Odrą była gorąca noc.- Największe w historii zespołu pogo - tak ze sceny podsumował występ lider zespołu Gojira. Mimo, że nie było barierek, zabawa pod sceną była niesamowita, ale także bardzo bezpieczna. Publiczność bawiła się doskonale rzucając nad głowami nadmuchiwane rekiny. Jeszcze lepiej wyglądało to ze sceny. Wokalista Joe Duplantier trzymał poziom i doskonale dyrygował ponad stutysięcznym tłumem. Gojira pojawiła się po energicznym koncercie Huntera. Mocne brzmienia dominowały przez czwartkowy wieczór.