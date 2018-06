Pokój gracza - co powinno się w nim znaleźć?

W dzisiejszych czasach naprawdę spora grupa nastolatków gra w gry komputerowe. Jednym z największych marzeń każdego miłośnika wirtualnej rozgrywki jest posiadanie pokoju dla gracza z prawdziwego zdarzenia. Podpowiadamy co powinno znaleźć się w takim pomieszczeniu.

Pokój nastolatka to świątynia, w której każde dziecko powinno czuć się dobrze i bezpiecznie. To także miejsce, które powinno w wyjątkowy sposób oddawać jego charakter. Niemal każdy miłośnik gier chciałby dysponować stanowiskiem komputerowym rodem z filmów lub transmisji popularnych streamerów. Zorganizowanie takiej przestrzeni jest prostsze niż myślicie.Serce pokoju gracza stanowi wydajny komputer, który poradzi sobie z płynnym wyświetlaniem najnowszych, popularnych gier wideo. Nie zalecamy inwestowania w sprzęt, który za rok wymagał będzie wymiany. Optimum stanowi obecnie komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 (ewentualnie GTX 1050 Ti) lub wydajniejszą, procesor Intel Core i5 (lub Core i3-8100) oraz co najmniej 8 GB pamięci RAM. Przykładami takich urządzeń są notebooki Lenovo Legion Y520/Y720 oraz Lenovo Legion Y520 Tower i Y720 Tower.Miłymi dodatkami w komputerach dla gracza są obudowy wyposażone w okno wykonane z pleksi lub szkła hartowanego, które pozwalają zajrzeć w głąb komputera. Świetnie prezentuje się także jedno- lub wielokolorowe podświetlenie wnętrza obudowy lub jej elementów zewnętrznych.Na biurku gracza nie może zabraknąć także akcesoriów. Podstawą jest oczywiście klawiatura (najlepiej mechaniczna, charakteryzująca się zwiększoną trwałością i szybkim czasem reakcji), myszka gamingowa z precyzyjnym sensorem oraz zestaw słuchawkowy pomagający precyzyjnie lokalizować przeciwników na polu wirtualnej walki. Oczywiście w przypadku sprzętu dla graczy liczą się parametry mające wpływ na ich jak najlepszą i najefektywniejsze działanie w grach.W przypadku klawiatury są to przełączniki dobrej jakości (Cherry MX lub Kailh), w przypadku myszki odpowiedni sensor (laserowy lub optyczny), a w przypadku słuchawek membrany z odpowiednimi przetwornikami, dołączony mikrofon oraz wygodna konstrukcja. Po raz kolejny sprzęt urozmaici podświetlenie LED, które na rozgrywkę może nie wpływa, ale po prostu ładnie prezentuje się wtedy, gdy sprzęt leży na biurku lub gdy gracz postanawia transmitować swoje poczynania w Internecie.Pierwsze skrzypce w pokoju gracza powinna grać ergonomia, o której zapomina wielu graczy i ich rodziców. Dziecko spędzające przed komputerem dużo czasu powinno zawsze zachowywać optymalną sylwetkę i spoglądać w dobrej jakości monitor, chroniący jego wzrok. Monitory Lenovo Legion Y27G, Y27F i niedrogi Y25F (999 złotych!) pozwalają na wielopłaszczyznową regulację, która pozwala dostosować ich wysokość oraz kąt nachylenia do dowolnego biurka. Prezentują się przy tym efektownie i posiadają parametry, których pożądają gracze (częstotliwość odświeżania 144 Hz, jasność na poziomie 400 cd/m2, bardzo dobre odwzorowanie kolorów).Nieodłącznym elementem stanowiska gracza jest też fotel. Dedykowane fotele dla graczy kosztują niemało, ale gwarantują przeważnie komfort nieosiągalny przez dużo tańsze konstrukcje, często spotykane w marketach i sklepach z wyposażeniem dla biura. Kluczowymi cechami takich foteli jest możliwość wielopłaszczyznowej regulacji, dobrze wentylowane siedziska, atrakcyjny design oraz inne funkcje pozwalające idealnie dopasować ich konstrukcję do anatomii danego gracza.Jeśli zadbamy o podstawy, można zająć się dodatkowymi elementami dekoracji. Półki w pokoju gracza często zdobią gadżety związane z kultowymi produkcjami. Wśród nich popularne są figurki z postaciami z gier, dodatki z limitowanych edycji najlepszych produkcji oraz retro gadżety.A gdy gracz postanowi opuścić swój pokój i wybierze się do szkoły lub na studia, z pewnością zechce skorzystać ze swojego gamingowego plecaka. Będzie mógł wsadzić do niego nie tylko laptopa o przekątnej sięgającej 17.3-cala, ale zmieści w nim także książki, zeszyty, zasilacz, myszkę, a nawet zestaw słuchawkowy. Jaki plecak powinien wybrać? Do wyboru są konstrukcje lżejsze (Lenovo B5650-WW) oraz nieco cięższe (Lenovo Y Gaming Armored Backpack), ale gwarantujące najwyższą ochronę i oferujące nawet 16 kieszeni!Czasem, zamiast podejmować się powyższych inwestycji, można po prostu liczyć na łut szczęścia. Niedawno firma Lenovo Legion w swojej akcji Gaming Room, gamingowej wersji popularnego formatu znanego m.in. z programu telewizyjnego „Dorota was urządzi” czy amerykańskiego „Extreme Makeover: Home Edition", modernizowała pokój szczęśliwca wyłonionego w internetowej zabawie. Oprócz nowych mebli oraz zmienionej aranżacji, pomieszczenie laureata konkursu zostało wyposażone w sprzęt gamingowy, taki jak desktop Lenovo Legion Y720 Cube, monitor Lenovo Legion Y27F i laptop Lenovo Legion Y720 wraz z akcesoriami. Szacunkowy koszt nagrody wynosił ok. 50 tys. złotych.Jeśli nie jesteście pewni jak urządzić swój pokój dla gracza lub pokój dla gracza, którym jest Wasze dziecko, możecie zapytać o porady graczy lub ekspertów Lenovo Legion. Niedawno uruchomiono, w ramach serwisu dla graczy, na którym znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania.