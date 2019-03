Pojadą po materace dla dzieci z Domu Dziecka

22-23 marca 2019 w Alei Bielany w godz. 12.00 - 20.00 do dyspozycji wszystkich osób, które chciałyby pomóc i wziąć udział w akcji przygotowane będzie specjalne stanowisko wyposażone przez Fitness Academy w rowery stacjonarne, poziome oraz bieżnie. Aby pomóc należy tylko ... przejechać się na rowerze lub pobiegać na bieżni.

Za każde przejechane i przebiegnięte podczas akcji 200 km dzieci z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich otrzymają 1 materac. Liczba przekazanych materacy zależy od liczby uzbieranych kilometrów. Im więcej osób przyjdzie - pobiegnie lub popedałuje nawet 5 minut, tym więcej będzie na liczniku kilometrów i materacy dla dzieci. Jeśli uda się pokonać łączny dystans do miasteczka Sealy w Teksasie, skąd pochodzi marka Sealy, czyli 8919 km, ufundowane zostaną również łóżka dla dzieci z domu dziecka.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby do udziału w akcji – również tych, którzy na co dzień nie ćwiczą. Oprócz szczytnego celu będzie to okazja, aby zrobić coś dla siebie i swojego zdrowia. Na stanowisku będzie można dodatkowo wykonać pomiary poziomu tłuszczu i tkanek mięśniowych na profesjonalnym sprzęcie diagnostycznym do pomiarów ciała, obsługiwanym przez instruktora z Fitness Academy. Dodatkowe wsparcie zapewni profesjonalny fizjoterapeuta, który podpowie jak zregenerować organizm po wysiłku oraz jak dobrać materac i poduszkę, aby komfortowo i zdrowo spać.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sportowców oraz aktywne osoby do zaplanowania swoich treningów i aktywności sportowych na stanowisku "Jedziemy po materace dla dzieci". Trening zostanie zaliczony, a przy okazji pomożemy dzieciom.

Organizatorem akcji jest salon DlaSpania oraz Fitness Academy w Alei Bielany. Fundatorem nagród Tempur Sealy Polska - największy na świecie dostawca artykułów sypialnianych oraz właściciel prestiżowych marek TEMPUR® oraz SEALY®.

Gorąco zachęcamy do aktywności fizycznej i wzięcia udziału w akcji "Jedziemy po materace dla dzieci". Każdy kilometr ma znaczenie. Serdecznie zapraszamy i czekamy na wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z dziećmi swoją obecnością i odrobiną wysiłku, który przełoży się na wygodne materace do spania.