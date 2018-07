POHODA FESTIVAL 2018. W czwartek (5 lipca) w Trenczynie na Słowacji rozpoczyna się POHODA FESTIVAL. W tym roku nie zabraknie tam polskich artystów. Wystąpią m.in. L.U.C. z orkiestrą Rebel Babel oraz Mitch & Mitch. A już dzisiaj uczestnicy festiwalu będą mogli bawić się przy muzyce The Chemical Brothers oraz Ziggy Marleya.

POHODA FESTIVAL

POHODA FESTIVAL 2018. Program

Pohoda Festival to jeden z najbardziej znanych festiwali w Europie, cieszących się popularnością wśród Polaków choćby z tego względu, że do Słowacji mamy po prostu niedaleko. Z Wrocławia do Trenczyna, gdzie odbywa się festiwal, można dojechać pociągiem z jedną przesiadką. Bilety na Pohoda Festival kosztowały 100 euro.Poniżej prezentujemy program Pohoda Festival na 5 lipca 2018. Przypominamy, że w piątek, 6 lipca, na festiwalu w Trenczynie zagra wrocławski artysta L.U.C. z orkiestrą REBEL BABEL. Oprócz tego z polskich artystów zaprezentuje się również Mitch & Mitch.19:00 - 20:00 Slovenský komorný orchester SK21:00 - 22:30 Ziggy Marley JM00:00 - 01:30 The Chemical Brothers GB