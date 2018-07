POGODA WE WROCŁAWIU. Opady deszczu ustały, a najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo pogodnie. Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni.

POGODA W POLSCE

POGODA WE WROCŁAWIU

W piątek we wschodniej połowie kraju miejscami należy spodziewać się burz z silnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będzie słonecznie i bez opadów. Kolejne dni przyniosą zmienne zachmurzenie, ale z przewagą słońca. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu , lokalnie zagrzmi, jednak zasięg i intensywność tych zjawisk nie będą już tak rozległe, jak w ostatnich dniach.W najbliższym tygodniu termometry maksymalnie wskażą od 22°C do 27°C, okresami nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i Podkarpaciu - około 20°C, 21°C. Temperatura minimalna w nocy w ciągu najbliższych dni od 12°C do 17°C, okresami chłodniej na Podkarpaciu, około 10°C. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.W najbliższy weekend termometry wskażą nawet 27-28 stopni Celsjusza. Będzie słonecznie, w sobotę bezchmurnie. Dopiero w niedzielę czeka nas niewielkie zachmurzenie. Synoptycy przewidują, że deszcz spadnie dopiero w poniedziałek, a we wtorek może nawet zagrzmieć.