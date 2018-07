(© Piotr Krzyżanowski, Polska Press)

BURZE WE WROCŁAWIU. Synoptycy ostrzegają, do godz. 21.00 na terenie Wrocławia i w okolicach należy spodziewać się burz z opadami gradu. Przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu apelują, żeby - o ile to możliwe - pozostać w domach.





Grzmieć może nawet do godz. 21.00.







Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.Grzmieć może nawet do godz. 21.00.

