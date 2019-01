Pogoda na Wszystkich Świętych 2018 – długoterminowa prognoza pogody. Zaplanuj święto z naszą prognozą pogody! [29.10.18]

Pogoda na listopad 2018 – jak będzie wyglądał cały miesiąc?

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych nieco rozpieszcza. Czy tak samo dobrze będzie wyglądał cały listopad? Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że w listopadzie ciągle będziemy mogli liczyć na polską złotą jesień. Będzie całkiem ciepło (w porównaniu do średniej temperatury na listopad obliczanej z kilku lat wstecz) i słonecznie. Do załamania pogody dojdzie dopiero pod koniec miesiąca. Wówczas temperatury spadną do ok. 3-4 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy będą możliwe przymrozki.

Przez większość miesiąca temperatury będą oscylować wokół 10 stopni Celsjusza. Większe opady deszczu pojawią się, ale dopiero w trzecim tygodniu listopada.