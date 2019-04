Pogoda na dzisiaj we Wrocławiu - prognoza na dzisiaj, jutro i pojutrze dla Wrocławia

Pogoda na dzisiaj we Wrocławiu

Cześć Wrocławiu!

Sprawdziłeś już prognozę pogody na dzisiaj dla Wrocławia? Słońce wstało o 05:49, a zajdzie o 19:54. W dzień będzie słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie 22°C, spaść może do 5°C.

Temperatury w dzień i w nocy w we Wrocławiu

Minimalna temperatura w ciągu doby: 5°C.

Maksymalna temperatura w ciągu doby: 22°C.

Wilgotność powietrza w dzień: 26%.

Wilgotność powietrza w nocy: 61%.

Pogoda na dzisiaj dla Wrocławia:

Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Pogoda na dzisiaj we Wrocławiu - warunki pogodowe

Wiatr będzie wiał z prędkością 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 20°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni. Zgodnie z prognozami pogody na piątek, prawdopodobieństwo opadów wynosi 22%. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na dzisiaj wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Warunki pogodowe dzisiaj we Wrocławiu

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów: 22%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.4

Pogoda na dzisiaj we Wrocławiu - wschód i zachód

Wschód słońca o godz. 05:49.

Zachód słońca o godz. 19:54.

Długość dnia: 14 godz. i 4 min. .

Wschód księżyca o godz. 19:53.

Zachód księżyca o godz. 19:54.

Faza księżyca: pełnia księżyca.

Dzień cyklu księżyca: 15.

Wrocław - pogoda w nocy

W nocy będzie bezchmurnie. Temperatura spadnie do 5°C. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 18%. Wiatr będzie wiał z prędkością 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 5°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni.

Pogoda na jutro we Wrocławiu - warunki pogodowe

Wiatr będzie wiał z prędkością 15 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura może wynieść 6°C. Spodziewany jest wiatr północno-zachodni. Według prognoz pogody na sobotę, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu to 20%. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na jutro wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Warunki pogodowe jutro we Wrocławiu

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.4

Pogoda na jutro we Wrocławiu - wschód i zachód

Wschód słońca o godz. 05:47.

Zachód słońca o godz. 19:55.

Długość dnia: 14 godz. i 7 min. .

Wschód księżyca o godz. 21:12.

Zachód księżyca o godz. 19:55.

Faza księżyca: księżyc garbaty.

Dzień cyklu księżyca: 16.

Wrocław - pogoda jutro w nocy

W nocy będzie rano zachmurzenie / wieczorem rozpogodzenie. Temperatura spadnie do 5°C. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 17%. Wiatr będzie wiał z prędkością 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni.

Pogoda w niedzielę we Wrocławiu

Wschód Słońca obserwować będzie można o 05:45, z kolei zachód o 19:57. W dzień będzie przewaga słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 20°C, spaść może do 5°C.

Jaka będzie w niedzielę temperatura we Wrocławiu

Minimalna temperatura w ciągu doby: 5°C.

Maksymalna temperatura w ciągu doby: 20°C.

Wilgotność powietrza w dzień: 41%.

Wilgotność powietrza w nocy: 60%.

Pogoda w niedzielę dla Wrocławia:

Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Pogoda w niedzielę we Wrocławiu - warunki pogodowe

Według przewidywań meteorologów, wiatr będzie wiał z prędkością 8 km/h. W związku z tym tzw. odczuwalna temperatura wyniesie ok. 6°C. Wiatr będzie północny. Jak wynika z prognozy pogody na niedzielę, możliwość wystąpienia opadów wynosi 20%. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV w niedzielę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Warunki pogodowe w niedzielę we Wrocławiu

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.5

Pogoda w niedzielę we Wrocławiu - wschód i zachód

Wschód słońca o godz. 05:45.

Zachód słońca o godz. 19:57.

Długość dnia: 14 godz. i 11 min. .

Wschód księżyca o godz. 22:28.

Zachód księżyca o godz. 19:57.

Faza księżyca: księżyc garbaty.

Dzień cyklu księżyca: 17.

Wrocław - pogoda w niedzielę w nocy

W nocy będzie przeważnie bezchmurnie. Temperatura spadnie do 5°C. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 17%. Wiatr będzie wiał z prędkością 7 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 5°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-wschodni.