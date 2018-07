POGODA NA DOLNYM ŚLĄSKU. Tydzień rozpoczął się upałem, we wtorek, środę i czwartek czeka nas niewielkie ochłodzenie, ale w weekend znów bardzo gorąco. Sprawdź prognozę pogody dla Dolnego Śląska.

We wtorek termometry w miastach Dolnego Śląska wskażą od 15 do 23 stopni. Najchłodniej w Szklarskiej Porębie (15 stopni Celsjusza), trochę cieplej w Zgorzelcu (18 stopni). We Wrocławiu temperatura wyniesie 23 stopni i taka utrzyma się aż do czwartku. We wtorek i środę należy spodziewać się także opadów deszczu i burz.W piątek temperatura zacznie piąć się w górę: we Wrocławiu 25 stopni, w Sycowie - 23 stopnie, w Wałbrzychu, Strzegomiu i Świdnicy - 22 stopnie, w Kłodzku - 21 stopni, w Lubaniu - 20. W sobotę termometry wskażą od 19 stopni (Szklarska Poręba) do 27 stopni (Wrocław) i tak będzie przez cały weekend.