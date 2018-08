Podziemne Trasy Turystyczne są jedną z wielkich atrakcji Dolnego Śląska. Oczywiście te najbardziej znane, to tajemnicze budowle drążone przez hitlerowców pod koniec II wojny światowej, w górach w okolicach Wałbrzycha. Ale nie tylko. W porównaniu z innymi regionami jest tu naprawdę sporo tego typu atrakcji. Nie może być jednak inaczej. Uwarunkowania geologiczne powodują, że na Dolnym Śląsku powstawały kopalnie, z których część jest już zamknięta. Stare wyrobiska często udostępnia się do zwiedzania. Zwiedzać można też jaskinie. Do tego na Dolnym Śląsku mamy wiele zabytkowych budowli, starych miast, których nie dotknęły zniszczenia ostatniej wojny. Piwnice, lochy także tworzą podziemne trasy

