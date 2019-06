Podwyżki lokalnych biletów kolejowych. Nawet o kilkadziesiąt procent

Podróżujących Kolejami Dolnośląskimi od 1 lipca czeka zmiana cen. Najczęściej będzie drożej. – Nie mamy do czynienia z podwyżką, ale ze zrównaniem cen – twierdzi Bartłomiej Rodak. Rzecznik KD przekonuje, że wzrost cen biletów spowodowany jest zakończeniem trwających promocji na przewozy, a nie podwyżką. Dla klientów tego przewoźnika zapewne bardziej istotne niż to, jak podwyżkę nazywa rzecznik, jest to, ile zapłacą od lipca.

Koleje podały nowe stawki dla niektórych połączeń:

Najmocniej podwyżkę odczują poruszający się koleją ze Świdnicy do Wrocławia. Na tej trasie cena biletu wzrośnie o 5,5 zł – z 8 do 13,50 zł. Za miesięczny trzeba będzie zapłacić 269 zł, a nie jak do tej pory - w "Promocji Świdnickiej" - 180 zł.

Połączenie z Trzebnicy do stacji Wrocław Główny kosztuje 7 zł, a cena wzrośnie do 9,80 zł. Za bilet miesięczny dojeżdżający zapłacą 207 zł, a nie 150 jak dotychczas.