Podpalacz grasuje w lasach pod Wrocławiem. Jest nagroda za jego wskazanie!

Oto pieski z wrocławskiego schroniska, które czekają na nowy dom. Zobacz zdjęcia!

Pieski z wrocławskiego schroniska przy ulicy Ślazowej poszukują dobrego domu. W opisie każdego zdjęcia podajemy też specjalny kod (numer identyfikacyjny) - do schroniska warto się zgłosić właśnie z tym numerem, łatwiej będzie odszukać danego psa. To co? Do serca przytul psa?