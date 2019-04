Podejrzewał, że żona go zdradza. Dlatego zarzucił jej linkę holowniczą na szyję i...

Wrocławski Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok: rok więzienia i 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżenie domagało się 10 lat. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wyrok uznała za słuszny. Kasacji nie wniesie.

Dlaczego tak łagodny wyrok? Przecież za próbę zabójstwa grozi co najmniej 8 lat. Sąd ocenił, że Paweł K. „dobrowolnie odstąpił” od usiłowania zamordowania własnej żony, bo przestał dusić. W takich wypadkach kodeks karny nie pozwala ukarać za usiłowanie popełnienia przestępstwa. Sąd skazał mężczyznę tylko za lekkie uszkodzenie ciała – obrażenia głowy i szyi, które były efektem całego zajścia. I jeszcze jedna kwestia. Zdaniem sądu miała to być próba zbrodni dokonana „pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami”. Potocznie mówiąc „w afekcie”. Bo Paweł K. podejrzewał, że żona go zdradza. Inwigilował ją, założył podsłuch.

Oskarżająca Prokuratura Okręgowa w Świdnicy od początku uznawała, że była to po prostu próba zabójstwa. Stąd wniosek o 10 letni wyrok. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy śledczy skierowali do Prokuratury Regionalnej projekt kasacji do Sądu Najwyższego. Tu jednak uznano, że wyrok wrocławskiego Sądu Apelacyjnego był słuszny.

Do tragedii doszło w nocy z 5 na 6 sierpnia 2017 roku w Srebrnej Górze. Było około 2 w nocy w pokoju, w którym spali małżonkowie. Według oskarżenia w nocy mąż obudził żonę i poprosił by otworzyła okno. Kiedy stała tyłem do niego przy oknie zarzucił jej na szyję linkę holowniczą. Ale sąd przyjął nieco inną wersję wydarzeń. Ona sama podeszła do okna i wtedy on rzucił się na nią. Tak czy siak sąd przyjął, że mężczyzna żonę chciał zabić. Choć działał w afekcie.

Wieczór poprzedzający tragedię małżonkowie spędzić mieli na rozmowie o podejrzeniach co do domniemanej zdrady. To właśnie podejrzenia o zdradę miały być powodem oceny, że mężczyzna działał w afekcie. „Silne wzburzenie w niniejszej sprawie charakteryzowało gwałtowność wybuchu, choć podłoże dla wyładowania emocjonalnego istniało od pewnego czasu i narastało, a emocje u oskarżonego wzięły górę nad intelektem” - czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sąd ocenił, że podejrzenie zdrady to ważny powód usprawiedliwiający emocje. A nie błahy – jak przekonywało oskarżenie.

