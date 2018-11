Podaruj misie dzieciom z hospicjum. Jak to zrobić? To proste!

Pomóż spełnić świąteczne marzenia dzieci z Hospicjum "Bezpieczna Przystań". Sprawmy, aby każdy podopieczny przed okresem Bożego Narodzenia otrzymał nowego przyjaciela w postaci pluszowego misia. Żeby przekazać dzieciom pluszowego przyjaciela, ciepło i radość, trzeba wykonać tylko 4 proste rzeczy: 1.Kupić nowego misia dla nieuleczalnie chorych dzieci z hospicjum 2. Dołączyć od Siebie życzenia na Święta i parę słów od serca 3. Powiedzieć, zachęcić do naszej akcji: bliskich, przyjaciół, znajomych na FB 4. Dostarczyć lub wysłać Misia do placówek Hospicjum do 21 grudnia: - Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ekomarcinki, ul. Spacerowa 24, 55-200 Marcinkowice - Zespół Szkół Specjalnych w Oławie,ul. Jarosława Iwaszkiewicza 9A,55-200 Oława. A przed świętami Fundacja w Waszym imieniu przekaże prezenty dla dzieci z hospicjum, by czekały na nie pod choinką.

fb/ Bezpieczna przystań - hospicjum dla dzieci