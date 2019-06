Pociągi wrócą na Dworzec Świebodzki - ogłosił premier Morawiecki

Mateusz Morawiecki pojawił się dziś we Wrocławiu. Konferencja przed dworcem zwiastowała to co później usłyszeliśmy.

- Mamy ogromną przyjemność ogłosić przywracanie Dworca Świebodzkiego do ruchu kolejowego. Wrocław i okolice słyną z tego, że mają wiele szlaków kolejowych. Wiele z nich nie służy w sposób logiczny i logistyczny do udrożnienia komunikacyjnego, do poprawy komunikacji w aglomeracji wrocławskiej - powiedział dziś przed gmachem wrocławskiego dworca premier Mateusz Morawiecki.

- Ten piękny dworzec dwukrotnie tracił swoją funkcje kolejową, raz w 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu wojny. Jednak ruch na nim przywrócono po kilku miesiącach, a drugi raz w 1991 roku, stając się ofiara czasów transformacji. Chcemy by Dworzec Świebodzki miał przywróconą swoją funkcje kolejową. Stąd znów będą mogły odjeżdżać pociągi w kierunku Kątów Wrocławskich, Środy Śląskiej i dalej w wielu innych kierunkach, takich jak Legnica, Jelenia Góra czy Zgorzelec – oświadczył Mateusz Morawiecki.