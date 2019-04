Po pożarze w Notre Dame. Jak są chronione zabytki na Dolnym Śląsku?

Ewangelickie Kościoły Pokoju to najbardziej zagrożone przez ogień zabytki Dolnego Śląska. Pochodzą z XVII wieku. To największe na świecie drewniane świątynie. Mają specjalne instalacje powiadamiające pożarną o zagrożeniu ogniem czy dymem. - Co sześć sekund wysyłane są sygnały, że wszystko jest w porządku. Jak sygnał nie dociera do jednostki straży pożarnej natychmiast wszczynany jest alarm – mówi nam ksiądz Tomasz Stawiak, proboszcz Ewangelicko – Augsburskiej parafii w Jaworze.

- Przed tygodniem turysta zauważył dym wydobywający się z jednego z sąsiednich budynków. W dwie minuty od informacji do strażaków było pod naszym kościołem osiem jednostek straży – opowiada ksiądz biskup Waldemar Pytel z ewangelickiej parafii w Świdnicy.

To bardzo specyficzne budowle. Nie da się w nich zamontować instalacji, która sama zgasiłaby tlący się ogień. Woda dla drewnianych świątyń jest równie groźna jak pożar – tłumaczą proboszczowie. Potwierdza to brygadier Rafał Lik naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Spośród świątyń katolickich najlepiej zabezpieczony jest kompleks obiektów w Henrykowie. - Są czujki dymowe i nowoczesny system powiadamiania straży – mówi rzecznik wrocławskiej Kurii ksiądz Rafał Kowalski. - W zabezpieczeniu obiektu w Henrykowie współpracujemy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Służby Pożarniczej w Józefowie. Opracowano m in specjalne czujki, które nie włączą alarmu kiedy podczas nabożeństw używane jest kadzidło.

Straż Pożarna regularnie kontroluje zabytkowe świątynie. Są dobrze przygotowani do akcji gaśniczej na Ostrowie Tumskim. . Niedawno były ćwiczenia akcji gaśniczej kościoła św Krzyża na Ostrowie Tumskim. Scenariusz zakładał ewakuację wiernych. Wrocławska katedra ma całodobowy monitoring, W razie zagrożenia alarm uruchamia się na plebanii skąd można zawiadomić strażaków.

Specjalną instalację gaśniczą ma Panorama Racławicka, która jest częścią wrocławskiego Muzeum Narodowego. - Nasze zbiory są dobrze zabezpieczone przed pożarem - mówi jego rzeczniczka Anna Kowalów. - Panorama Racławicka ma własny system gaśniczy, jako jedna z niewielu tego typu instytucji w Polsce. Są też dwa systemy czujników przeciwpożarowych i stały monitoring przez 24 godziny na dobę. A sam obraz jest przygotowany do szybkiej ewakuacji w razie jakiegokolwiek poważnego zagrożenia.

Wrocławski Ratusz ma drewnianą więźbę dachową. Dlatego codziennie dach jest sprawdzany pod kątem pożarowego bezpieczeństwa. Pracownicy portierni mają obowiązek szczególnie uważać i sprawdzać kiedy jest większe zagrożenie wybuchem pożaru – w upały czy w czasie burz. Na poddasze Ratusza nie wolno wnosić niczego co byłoby wykonane z łatwopalnych materiałów. Prace remontowe wykonują firmy mające certyfikaty i pozwolenia. Każdego dnia po zakończeniu robót pracownicy muzeum sprawdzają czy nie zostawiono na poddaszu jakiegoś urządzenia, szczególnie podłączonego do prądu.

W obiektach Muzeum Miejskiego – Ratusz, Arsenał czy Pałac Królewski są systemy sygnalizujące pożar a także systemy gaszące, w tym czujki, sygnalizatory, zraszacze, drzwi przeciwpożarowe. Co ważne wszystkie te instalacje są obsługiwane przez specjalnie przeszkolonych pracowników.

- Proszę zwrócić uwagę, że pożary zabytkowych obiektów często wybuchają w czasie remontów – mówi brygadier Lik ze Straży Pożarnej. - Wystarczy, że ktoś coś będzie przecinał i poleci iskra. Będzie się wydawać, że zgasła i nie ma zagrożenia. A po jakimś czasie wybucha pożar. Dlatego bardzo ważne jest żeby po zakończeniu prac każdego dnia zrobić obchód i sprawdzić czy nie ma żadnego zagrożenia.