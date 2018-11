Płacili sfałszowanymi banknotami. Sprzedawcy się nie zorientowali

Banknoty posiadały napis „falsyfikat”, jednak osoby przyjmujące gotówkę nie zwróciły na to uwagi. Dopiero po jakimś czasie sprzedawcy orientowali się że zostali oszukani.

Podejrzani, to mieszkańcy powiatu górowskiego w wieku 44,19, 18 i 17 lat. Do transakcji z użyciem sfałszowanych banknotów miało dojść co najmniej osiem razy. Ponadto w mieszkaniu 17-latka znaleziono również marihuanę i amfetaminę.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Wprowadzanie do obrotu fałszywych banknotów zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków 17-latkowi grozi dodatkowo też do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują, aby dokładniej przyglądać się otrzymywanym banknotom. W przypadku otrzymania bądź ujawnienia fałszywego banknotu natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji.