We wtorek, 7 sierpnia, o godzinie 12:00 marka Pizza Hut zaprasza na otwarcie pierwszej restauracji Pizza Hut Express w Bielanach Wrocławskich. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele atrakcji, w tym specjalna promocja – 500 darmowych pizz z napojem Lipton Ice Tea Matcha dla pierwszych Gości lokalu.

Nowa restauracja mieści się w Parku Handlowym przy ul. Francuskiej 6. W dniu otwarcia wielbiciele marki zostaną przywitani tortem, a najmłodsi Goście otrzymają kolorowe balony.Restauracja będzie czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 21:00, w soboty 09:00 – 21:00, a w niedziele handlowe od 09:30 do 20:00.W menu restauracji znajdują się pizze w rozmiarze 23 cm średnicy, czyli optymalnym na jednorazowy posiłek. Do wyboru Gości są: Margherita, Pepperoni, Hawajska, Farmerska i Prosciutto e Rucola, podawane na klasycznym cieście do pizzy. Pizza Hut Express oferuje również możliwość skomponowania własnej pizzy, z trzech spośród wszystkich dostępnych składników.