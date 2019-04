Pizza? Burgery? Sushi? Kuchnia arabska? Co najbardziej lubią jeść Dolnoślązacy? (PRZECZYTAJ RAPORT)

Polacy uwielbiają pizzę – aż 61 proc. zamawiających wybiera ten włoski przysmak. Na drugim miejscu znajdują się dania kuchni amerykańskiej i burgery (22 proc.), a na trzecim kuchnia azjatycka i sushi (8 proc.).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w województwie dolnośląskim. Pizza jest najczęściej zamawianym daniem i stanowi 55 proc. wszystkich zamówień. Tuż za nią znajdują się kuchnia amerykańska i burgery (30 proc.), a na trzecim miejscu kuchnia arabska (6 proc.). Kuchnia azjatycka i sushi to 5 proc. wszystkich zamówień.

Przy okazji badań sprawdzono, które restauracje serwujące dania kuchni azjatyckiej są najpopularniejsze we Wrocławiu. Oto wyniki.

Monster Cook Kutnowska najlepszą restauracją azjatycką we Wrocławiu

Gdzie we Wrocławiu zjeść najlepszy ramen, sushi i bułeczki bao z szarpaną kaczką? Platforma PizzaPortal.pl na podstawie opinii zamawiających, wybrała najlepsze restauracje azjatyckie we Wrocławiu.

Indyjskie smaki na Śląsku

Korzystający z PizzaPortal.pl zdecydowali, że najlepsze restauracje azjatyckie we Wrocławiu to: Monster Cook przy ulicy Kutnowskiej, Goma Sushi oraz 77 Sushi w Pasażu Grunwaldzkim. Przy tworzeniu rankingu pod uwagę wzięto średnie ogólne oceny zamówień, ich jakość oraz realizację dostawy. Dodatkowo uwzględniono wskaźnik lojalności klientów danej restauracji.

Źródło: Raport PizzaPortal.pl o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2018 r.