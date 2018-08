Już nie 500, a 1000 złotych co miesiąc na drugie i każde następne dziecko. Taki pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość. Nowa wysokość dofinansowania dla rodzin ma zostać przyjęta jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Pisze o tym dzisiejszy Super Express.

Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus . Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne - mówi Super Expressowi anonimowo jeden z ważnych polityków PiS. Oficjalnie informację o planach dwukrotnego zwiększenia kwoty rządowego wsparcia potwierdza poseł PiS Janusz Szewczak, wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych.Mam wielką nadzieję, że w kolejnych latach naszych rządów przy dobrej koniunkturze gospodarczej uda się rozszerzyć 500 plus i wprowadzić większy dodatek, np. 1000 plus. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Jestem za wszelkimi formami wsparcia socjalnego, finansowego dla polskich rodzin. I myślę, że 1000 plus to byłby dobry pomysł - mówi Szewczak, cytowany przez dziennik.