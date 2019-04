Piotr Jawny: Nie popadajmy w hurraoptymizm. W młodzieżówce stosunkowo łatwo zrobić wyniki

Funkcja trenera drugiej drużyny jest dosyć niewdzięczna. Kadra się zmienia z tygodnia na tydzień, nie można ustalić stałej jedenastki

To prawda, mam bardzo specyficzną pracę. W ciągu tygodnia trenujemy określone schematy, a w dniu meczu „spada” trzech, czterech zawodników z pierwszego składu i trudno jest przełożyć je na boisko. Jestem trenerem, ale przeważnie nie mam większego wpływu taktycznego, raczej działam w sferze mentalnej. To niewdzięczne, ale fascynujące. Pracuję z grupą niesamowicie utalentowanych chłopców, którzy są zaangażowani i pozwalają mi czerpać satysfakcję z pracy.



Niektórzy zawodnicy, szczególnie ci młodzi, którzy ocierają się o pierwszy skład, traktują mecze w rezerwach jako karę, przymus. To jest odczuwalne?

Nikogo nie trzymamy na siłę. Jeśli dany zawodnik nie jest jeszcze gotowy na pierwszą drużynę, a celuje wyżej, to zwykliśmy dokładać wszelkich starań, by zorganizować mu możliwość gry na wypożyczeniu. Początek każdej rundy przypomina dworzec – jeden pociąg odjeżdża, drugi przyjeżdża. Tych zawodników, którzy zostają, staramy się mobilizować. Myślę, że dużym argumentem jest świadomość ciągłej obserwacji drugiej drużyny przez sztab trenera Vitezslava Lavicki. Ostatnio podobną rozmowę przeprowadziłem z Szymonem Kroczem. Jesienią był wypożyczony do Foto-Higieny Gać, gdyż chciał grać w wyższej lidze. Tamtejsze treningi nie spełniały jednak jego oczekiwań, więc zamiast wysyłać go do kolejnego klubu, przekonaliśmy go, by został w Śląsku, gdzie będzie pod okiem trenera pierwszej drużyny.

Opieracie się na młodych zawodnikach, bo taka jest specyfika drużyny. W czwartej lidze daje to wyniki, ale czy taka kadra wystarczy na trzecią?

Drużyna rezerw stanowi mieszankę utalentowanych juniorów, „spadków” z pierwszej drużyny i trzeciego rodzaju – piłkarzy, którzy mają już 23/24 lata i studiują we Wrocławiu, albo po prostu nie chcą wyjeżdżać z miasta. Najczęściej nie czeka ich wielka kariera w futbolu, ale dla naszej drużyny stanowią dużą pomoc. Oprócz tego liczymy na przyszłościowe transfery pierwszej drużyny, które jeszcze nie łapią się do ekstraklasy. Nasi juniorzy niedawno rozegrali sparing z seniorską drużyną Piasta Żmigród i wygrali 1-0. Wiadomo, że to tylko sparing, ale są podstawy do optymizmu. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że w trzeciej lidze nie chodzi o awans. Takie firmy jak Zagłębie Lubin i Lech Poznań walczą o drugą ligę, a my chcielibyśmy skupić się na spokojnym utrzymaniu. Przede wszystkim liczymy na argument do zatrzymania młodych, którzy teraz wolą grać na wypożyczeniu.

Patrząc na tabelę CLJ, młodzież Śląska nie odstaje od pozostałych, a w wynikach strzeleckich jest istnym hegemonem. Nie możemy się już powoli przymierzać do Lecha i Zagłębia?

(śmiech) Zdecydowanie zbyt szybko popadamy w hurraoptymizm. W piłce młodzieżowej stosunkowo łatwiej zrobić wynik. Najbardziej widoczne są wówczas różnice fizyczne – niektórzy utalentowani chłopcy dojrzewają znacznie później. Piłka nożna jest sportem drużynowym, ale jeśliby spojrzeć na nią z odpowiedniej strony, staje się sportem indywidualnym. Każdy pracuje na swoją markę, którą później sprzedaje na rynku. Dlatego w przypadku młodych piłkarzy, trzeba się przyglądać każdemu z osobna, a nie patrzeć na wyniki drużynowe. Czasami najbardziej wyróżnia się zawodnik drużyny, która przegrała 4:0. Dla nas najistotniejsze jest, by najlepszy był właśnie nasz zawodnik. Cieszę się jednak, że robi się głośno o naszej akademii. Ludzie zaczynają dostrzegać nasz rozwój.

Nasuwa się więc pytanie – z perspektywy trenera, który miał swój wkład w obie drużyny, dla 17/18 – letniego piłkarza, jak Aleksander Paluszek, czy Piotr Samiec-Talar, bardziej korzystna jest gra w rezerwach, czy w CLJ?

Niektórzy uważają, że w CLJ jest wyższy poziom, bardziej techniczny. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że ci zawodnicy powinni już grać w seniorskiej piłce. Owszem, w czwartej lidze czasami trafi się zawodnik z „brzuszkiem”, ale aspekt fizyczny jest szalenie istotny dla rozwoju młodych piłkarzy. Kiedy Alek Paluszek pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, był jedynym, który jeszcze trenował w juniorach. W ligowym meczu ze Zjednoczonymi Żarów włączyłem go już do mojej drużyny, zanotował asystę i liczę, że będzie grał z nami coraz częściej.

Ten przeskok czasem bywa dla młodych zawodników decydujący, niekoniecznie w pozytywną stronę. Mam na myśli Mariusza Idzika, który w juniorach strzelał bramki jak maszyna, a teraz gra w II lidze...

Niektórzy piłkarze osiągają swój najwyższy poziom w wieku 18 lat i później ich rozwój hamuje, tak jak w przypadku Mariusza. Ja sam w tym wieku patrzyłem, jak moi rówieśnicy jeździli na zgrupowania, a kilka lat później piłkarsko ich prześcignąłem. Największą sztuką jest przewidzieć, jak zawodnik będzie wyglądał za 4/5 lat. To wymaga dużo doświadczenia i jeszcze więcej danych do przeanalizowania. Trzeba wziąć pod lupę czysty warsztat, odstawić na bok walory fizyczne. Ja zawsze powtarzam, że ilość miejsc w piłce seniorskiej jest ograniczona. Ograniczona i zawsze stała. Trzeba więc wejść i wygrać rywalizację. Chcesz grać w Śląsku na pozycji stopera? Wygryź Celebana i Gollę.

Może Pan więc zdradzić, gdzie za 4/5 lat będzie Samiec-Talar?

Indywidualne oceny potencjału zostają między trenerami. Ja sam ściągałem Piotrka ze Środy Śląskiej trzy lata temu. Ma niesamowite zwody, balans ciała, gra lewą nogą, przez co trudno go odgadnąć. Ma jednak dużo pracy przed sobą, przede wszystkim w grze defensywnej.



A jak się Pan zapatruje na zbliżający się wielkimi krokami przepis o młodzieżowcu?

Z jednej strony jestem przeciwny sztucznym regulacjom, z drugiej strony rozumiem tę decyzję. Polskie kluby mają opór we wprowadzaniu nowych zawodników, grają głównie na wynik, bez szerszych perspektyw. Przez to młodym miejsca zabierają obcokrajowcy, niekoniecznie wysokich lotów. Zależność jest prosta – nastolatek nie gra, to się nie rozwija. Dzięki temu przepisowi będą się wreszcie przebijać. Jeden będzie na murawie, więc dwóch kolejnych będzie czekać na ławce na zmianę. Jestem za tym, by odważnie stawiać na młodych zawodników, choć rozumiem powściągliwość trenerów, w naszych realiach trzy kolejne przegrane często oznaczają zwolnienie. Chodzi o to, by obie te potrzeby wypośrodkować.



W kadrze WKS-u są piłkarze, którzy mogą ten przepis pomóc realizować?

Najwyżej w hierarchii są Adrian Łyszczarz i Sebastian Bergier. Pierwszy z nich gra w reprezentacji i to dobrej reprezentacji. Kiedyś zawodnik z takim statusem miał bez problemów pierwszy plac w ekstraklasowej drużynie. Myślę teraz o Mirku Drączkowskim, Andrzeju Rudym, Marku Kowalczyku, czy Irku Kowalskim. Bergier także ma potencjał, by grać. W rezerwach mamy kilka ciekawych nazwisk – Mateusz Młynarczyk, Szymon Krocz, Grzegorz Kotowicz.