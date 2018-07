Ewa Farna, wokalistka, której piosenki lądują na szczytach list przebojów i w Polsce, i w Czechach, odwiedziła Wrocław. Zdjęcia z pobytu gwiazdy w stolicy Dolnego Śląska można zobaczyć m.in. na jej Instagramie.

Ewa Farna wrzuciła m.in. swoje zdjęcia ze statku pływającego po Odrze, i z mostu Tumskiego na Ostrowie Tumskim, na którym zakochani wieszają kłódki. To drugie opatrzyła komentarzem: "A dzisiaj mój ulubiony Wrocław (...) Dam znać, ile krasnali policzyłam".Jak się dowiedzieliśmy Ewa Farna przyjechała do stolicy Dolnego Śląska m.in. na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Gwiazda muzyki odwiedza różne polskie miasta (w tym Wrocław), bo za kilka dni rusza wielka kampania informacyjna POT w Czechach, która ma zachęcić naszych południowych sąsiadów do odwiedzin w Polsce.Miasto Wrocław nie zapłaciło Farnej ani złotówki za wpisy na Instagramie, w których promuje Wrocław. Zapewniono jej jedynie nocleg.Ewa Farna wydaje się idealna do promowania Polski i Wrocławia w Czechach. Piosenkarka jest bardzo popularna zarówno w Polsce, jak wśród Czechów.- Farna urodziła się 12 sierpnia 1993 roku w Trzyńcu. Mieszka w Czechach, a dokładniej w Wędryni. Pochodzi z polskiej rodziny, w której domu mówi się gwarą cieszyńską. Ewa nie jest jedynaczką, ma brata Adama i siostrę Magdalenę. (...)Pierwsza płyta piosenkarki pojawiła się na czeskim rynku 6 listopada 2006 roku – „Měls mě vůbec rád”, album okazał się hitem i cieszył się wielką popularnością (uzyskał podwójną platynę). Druga płyta : „Ticho”, ukazała się 1 października 2007 roku, również uzyskała status platynowej płyty w Czechach. 7 listopada 2008 roku ukazało się koncertowe DVD, zarejestrowane w Pradze 17 czerwca 2008 pt: „Blíž ke hvězdám”. Przedstawiało ono jeden z 18-tu koncertów trasy, dzięki której Ewa przeszła do historii jako najmłodsza czeska piosenkarka absolwująca swoją własną trasę. DVD zyskało nagrodę najlepiej sprzedawanego DVD w Czechach. Rok później na rynku czeskim pojawiła się płyta „Virtuální” i tym samym następna trasa koncertowa - czytamy na jej oficjalnej stronie internetowej.Na polskim rynku muzycznym Ewa Farna pojawiła się 9 listopada 2007 płytą: „Sam na sam” , album wydany przez Universal Music Polska.- Była to polska wersja albumu : „Měls mě vůbec rád”. Druga polska płyta ukazała się 16 marca 2009. Album nosił tytuł : „Cicho” i właśnie ten album zdobył na festiwalu Sopot Hit Festiwal- tytuł albumu roku. Ponadto piosenka „Cicho” została hitem lata 2009. Trzecim albumem jaki ukazał się na polskim rynku 5 listopada nosi tytuł „ EWAkuacja” znajdziemy na niej piosenki całkiem nowe, jak i te które znalazły się na czeskiej płycie “ Virtuální”. Z płyty „EWAkuacja” pochodzą takie single jak EWAkuacja, Bez Łez, Nie przegap czy tytułowy utwór do młodzieżowego filmu Disney’a „Camp Rock 2- Wielki Finał”. Jesienią 2012 r. Ewa pojawiła się jako Trener swej drużyny w 3 edycji Bitwy na głosy, gdzie dotarła do samego finału, a wiosną 2013 r. zasiadła w jury słowacko- czeskiego „Superstar”- odpowiednika polskiego „Idola”. Rok później została najmłodszym, czwartym jurorem polskiego X Factora - czytamy w biogramie artystki.W listopadzie 2013 r. światło dzienne ujrzała jej najbardziej dojrzała i osobista płyta „(W)inna”, która już w styczniu pokryła się złotem! W 2014 r. na rynku czeskim pojawił się bliźniak „(W)innej” pod tytułem “Leporelo”.