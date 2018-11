Pióra, srebrne detale, drewno... Jak udekorować dom na Boże Narodzenie 2018? [NAJNOWSZE TRENDY, CENY]

Udekoruj swój dom piórami lub też stwórz we wnętrzach namiastkę lodowej krainy. Choć do Bożego Narodzenia jeszcze trochę, to już teraz warto zastanowić się, jak pod koniec grudnia będą wyglądały nasze cztery kąty. Stylistki Westwing zdradzają, jak powinny wyglądać tegoroczne święta.