Piłkarska majówka z finałem na PGE Narodowym. Czas wyłonić zwycięzców Turnieju, od którego zaczynali Milik i Piątek

64 drużyny chłopców i dziewczynek ze wszystkich województw wezmą udział w Finale Ogólnopolskim XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W przeszłości w największych dziecięcych piłkarskich rozgrywkach w Europie brali udział m.in. Arkadiusz Milik czy Krzysztof Piątek. Być może ich następców i następczynie poznamy 2 maja na PGE Narodowym. Najlepsze w Polsce drużyny chłopców i dziewcząt do lat 10 i 12 grają nie tylko o wyjazd na mecz reprezentacji Polski, ale również o szansę na zwrócenie na siebie uwagi trenerów młodzieżowych reprezentacji i skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zaczęło się od rozgrywek na poziomie lokalnym, które od października do marca zostały rozegrane aż w 97% powiatów. Na początku kwietnia wystartowały Finały Wojewódzkie, dzięki którym poznaliśmy mistrzów regionów w kategorii U-8 dziewczynek i chłopców. Ich starsi koledzy i koleżanki z drużyn do lat 10 i 12 wywalczyli nie tylko miano najlepszych w województwie, ale także awans do Warszawy. To właśnie tam od 29 kwietnia do 2 maja odbędzie się Finał Ogólnopolski, czyli punkt kulminacyjny XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Piłkarska majówka w Warszawie

Kilka miesięcy rywalizacji, tysiące rozegranych meczów i prawie 15 tys. strzelonych goli w samych tylko Finałach Wojewódzkich doprowadziły 64 drużyny do stolicy, gdzie poznamy najlepszych z najlepszych. Finał Ogólnopolski odbędzie się na obiektach Legii i Agrykoli, na których mistrzowie regionów zagrają o udział w Wielkim Finale na PGE Narodowym, tuż przed finałem Pucharu Polski. Rywalizacja rozegra się w kategoriach U-10 i U-12 dziewczynek i chłopców, a nagrodą główną – oprócz Pucharu Tymbarku – będzie możliwość obejrzenia z trybun czerwcowego meczu eliminacji EURO 2020 Polska – Izrael, połączona ze spotkaniem z piłkarzami kadry Jerzego Brzęczka.

- Droga z podwórka na stadion wiedzie przez ten Turniej. To wielka szansa dla najbardziej utalentowanych chłopców i dziewczynek, żeby spełnić marzenia o grze na PGE Narodowym. Co roku są wielkie emocje i świetna zabawa, a Turniej zyskuje na popularności i jakości piłkarskiej. Zawodnicy i zawodniczki mogą zobaczyć, jak wygląda wielka piłka i jak można do niej dojść. Znamy przecież przypadki utalentowanych piłkarzy i piłkarek, którzy kiedyś grali w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, a dziś strzelają gole dla reprezentacji Polski i najlepszych klubów w Europie. W każdej edycji pojawiają się talenty, które później widzimy na Letniej Akademii Młodych Orłów, a następnie na zgrupowaniach i w meczach najmłodszych reprezentacji Polski – powiedział Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Tymbark już od 13 lat jako główny sponsor Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zachęca dzieci do ruchu i aktywnego spędzania czasu. Finał Ogólnopolski na PGE Narodowym jest ukoronowaniem całorocznej pracy dzieci, trenerów i rodziców oraz jest najważniejszym i największym świętem dziecięcej piłki nożnej w Polsce. Życzę wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i niezapomnianych wspomnień – dodał Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.

Oprawa godna mistrzów

Piłkarska majówka rozpocznie się w poniedziałek 29 kwietnia, kiedy to na terenie PGE Narodowego odbędą się ceremonia losowania grup, parada finalistów oraz uroczyste otwarcie zawodów. We wtorek i środę 64 finalistów wybiegnie na boiska Legii i Agrykoli (wstęp wolny dla kibiców), gdzie pierwszego dnia odbędzie się faza grupowa, a drugiego – pucharowa. Najlepsza „ósemka” zapewni sobie awans do rozgrywanego 2 maja Wielkiego Finału i dostąpi zaszczytu występu na najważniejszym polskim stadionie, na którym można zagrać tylko na trzy sposoby: grając w seniorskiej reprezentacji Polski, finale Pucharu Polski bądź właśnie w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. By 2 maja zobaczyć na PGE Narodowym na żywo zmagania najlepszych młodych piłkarzy i piłkarek w kraju, wystarczy zakupić bilet na finał Pucharu Polski i przyjść na stadion już o godz. 10.00.

Decydujące mecze, które odbędą się zaledwie kilka godzin przed finałem Pucharu Polski, zostaną rozegrane w wyjątkowej oprawie. Na trybunach PGE Narodowego licznie zasiądą widzowie, w tym m.in. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek oraz selekcjoner Jerzy Brzęczek. Sędziować będą najlepsi polscy arbitrzy: Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski, Zbigniew Dobrynin czy Monika Mularczyk. Spotkania finałowe Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” będą transmitowane „na żywo” 2 maja od godz. 10.00 przez Polsat Sport i Super Polsat, a skomentują je doskonale znani kibicom Mateusz Borek i Tomasz Smokowski. Obszernych relacji ze wszystkich 3 dni finałów będzie można słuchać w radiu Weszło FM. W poprzednich dwóch latach mecze finałowe oglądało w telewizji średnio ponad 100 tys. widzów, co potwierdza ogrom emocji, jakich dostarczają rozgrywki największych młodych talentów w Polsce.

Z podwórka do reprezentacji

W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” uczestniczyło już ponad 50 późniejszych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, w tym m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Damian Kądzior, Marcin Kamiński czy najdroższa polska piłkarka w historii – Paulina Dudek. Co roku setki tysięcy dzieci walczą nie tylko o spełnienie marzeń, zagranie na PGE Narodowym, ale również o szansę na odkrycie swojego talentu. Najlepsi są doceniani przez trenerów młodzieżowych reprezentacji i skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej i dostają zaproszenie na Letnią Akademię Młodych Orłów, na której spotykają się z najbardziej utalentowanymi rówieśnikami z całego kraju. W następnych latach do części z nich trafiają pierwsze powołania do najmłodszej reprezentacji Polski do lat 15.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Harmonogram „Piłkarskiej majówki”:

Dzień I (29.04.) – od godz. 16:00

Wielkie Otwarcie Turnieju przy PGE Narodowym (wstęp wolny, brama nr 2 od Ronda Waszyngtona).

Dzień II (30.04.) – godz. 10:30-16:00

Faza grupowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny).

Dzień III (1.05.) – godz. 10:00-15:00

Faza pucharowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny).

Dzień IV (2.05.) – godz. 10:00-12:30

Wielki Finał Turnieju na PGE Narodowym (wstęp za okazaniem biletu na Finał Pucharu Polski)

