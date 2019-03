Pijany senior jechał wężykiem po Wrocławiu. Miał prawie 3 promile alkoholu w organiźmie!

Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Udowodnił to wrocławski funkcjonariusz, który jeszcze przed rozpoczęciem służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Policjant wyprzedził go, podbiegł do samochodu, wyciągnął ze stacyjki kluczyki, a następnie zatrzymał. Mężczyzna miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Trafił prosto na komisariat i odpowie teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

pixabay/zdjecie ilustracyjne