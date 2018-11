Pies bez smyczy? Właścicielom grożą wysokie kary. Sprawdź, gdzie we Wrocławiu możesz spuścić psa ze smyczy [LISTA MIEJSC]

Żółta kokardka dla psa. Nie każdy pies da się pogłaskać

Kinga Czernichowska

We Wrocławiu rusza projekt Yellow Dog. O co chodzi? Jest to program, który zachęca właścicieli tych psów, które potrzebują więcej przestrzeni i są bardziej zdystansowane, do zakładania żółtej kokardki/wstążeczki.