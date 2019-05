Pierwszy taki sklep we Wrocławiu. Z aplikacją wejdziesz do niego nawet w święto!

Do marketu wejdziemy o dowolnej porze - nad ranem, w nocy, każde święto i wszystkie niedziele wolne od handlu. Drzwi do supermarketu będzie można otwierać samemu za pomocą aplikacji dostępnej za darmo w App Store i Google Play.

Sama sprzedaż następuje przy pomocy kas samoobsługowych, które znamy już choćby z marketów Carrefoura czy Tesco. Za zakupy zapłacimy tylko elektronicznie kartą (Visa lub MasterCard) albo Apple Pay czy Google Pay.

W sklepie znajdziemy organiczne warzywa i owoce, mięsa i wędliny oraz pieczywo prosto z pieca bez dodatków chemicznych – czytamy na stronie sieci. W sumie jest to 5 tys. produktów, tylko z certyfikatem Bio. To co wyróżnia supermarkety Bio Family to właśnie posiadanie tylko certyfikowanej żywności bio, kosmetyków i środków czystości.

Pierwszy supermarket Bio Family powstał w listopadzie 2017 roku w Poznaniu, kolejne w Swarzędzu, we Wrocławiu i Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą.

