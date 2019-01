Pierwszy śnieg na Dolnym Śląsku! Wichura nawet 100 km/h [ZDJĘCIA]

Pierwszy śnieg na Dolnym Śląsku. W niedzielę w Karkonoszach spadło nawet kilkanaście centymetrów białego puchu! Karkonoski Park Narodowy prosi turystów o szczególną ostrożność. Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w powiecie jeleniogórskim wydało również IMGW - śnieg może sypać nawet do godziny 18. Następnie będzie padać śnieg z deszczem, przez co zrobi się ślisko. W poniedziałek powieje również silny wiatr. Na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Sudetów prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a lokalnie na zachodzie do 100 km/h, z południa i południowego wschodu.