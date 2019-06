Pierwszy ogólnodostępny defibrylator dla potrzebujących we Wrocławiu!

– Jest to pierwszy ogólnodostępny punkt AED. Cieszę się, że mogę wziąć udział w przekazaniu tego urządzenia, jednak życzę mieszkańcom, aby okazji do jego użycia była jak najmniej – mówił Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

– Będziemy prowadzić szkolenia dla mieszkańców, aby mogli przekonać się, że obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta i żeby przełamali strach, który czasami powoduje, że zwlekamy z udzieleniem pierwszej pomocy. O ile się nie mylę, to jedyne ogólnodostępne urządzenie AED we Wrocławiu. Chciałbym bardzo podziękować prezesowi Krzysztofowi Gruszczyńskiemu z WPO Alba, który także i tę inicjatywę pomógł nam zrealizować. Mówię także, ponieważ regularnie wspiera Radę Osiedla w różnych przedsięwzięciach – mówił Waldemar Dziekan, przewodniczący Rady Osiedla Kuźniki.

Z AED zamieszczonego na budynku SP 37 można skorzystać – jeśli zajdzie taka potrzeba – przez całą dobę. Osoba ratująca słyszy w trakcie używania całą instrukcję, jest prowadzona krok po kroku, pomaga przy tym opanować emocje, które zawsze w takich sytuacjach towarzyszą. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ choroby układu krążenia, to choroby cywilizacyjne – zatem bardzo powszechne. Dzięki zastosowaniu takiego defibrylatora możemy być tak skuteczni, jak ratownicy w karetce, która przecież potrzebuje czasu, aby dojechać na miejsce wezwania. I co równie ważne, to urządzenie bardzo uproszcza niesienie pomocy. Wszystko to sprawia, że szanse na skuteczny ratunek właśnie wzrosły – przynajmniej w dzielnicy Kuźnik.