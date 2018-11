Pierwsza w Polsce inauguracja sezonu narciarskiego w Czarna Góra Resort! [ZDJĘCIA]

Czarna Góra Resort wciąż prężnie się rozwija

Ten całoroczny ośrodek górski znajduje się w malowniczym masywie Śnieżnika, zaledwie 120 kilometrów od Wrocławia. Zachęca do zimowego wypoczynku doskonałą infrastrukturą narciarską i hotelową oraz widokami zapierającymi dech w piersiach. Czarna Góra Resort jest przez 365 dni strefą czystego powietrza, ponieważ w tym górskim otoczeniu średnie roczne zanieczyszczenie AQI wynosi poniżej 10 punktów na 100.

Największym atutem Czarna Góra Resort jest fantastyczna infrastruktura narciarska

Do dyspozycji gości jest aż 14 tras, w tym 1 dojazdowa i 5 polan narciarskich o łącznej długości 14 kilometrów. Cztery stoki o długości powyżej 1000 metrów, a najdłuższy z nich ciągnie się przez niemal 1700 metrów. W Czarna Góra Resort znakomicie odnajdą się narciarze i snowboardziści o różnym stopniu zaawansowania, co wynika z przyjęcia kompleksowego procesu szkoleniowego. Łagodnie nachylone stoki to idealne miejsce dla początkujących, zaś czarna trasa A została zaprojektowana z myślą o najbardziej doświadczonych miłośnikach sportów zimowych. Warto wspomnieć, że ratrakowane dwa razy dziennie trasy narciarskie posiadają dziewięć homologacji FIS i są wyposażone w nowoczesny system naśnieżania. Szusowanie nie musi kończyć się wraz z zachodem słońca. Siedem tras oraz cztery polany szkoleniowe (wraz z najdłuższą 1680-metrową) posiadają własne oświetlenie, dlatego także po zmroku można cieszyć się jazdą na nartach.

Czarna Góra Resort oferuje jeden karnet dla wszystkich, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z całego wachlarza atrakcji.

Za komunikację na stoku odpowiada sześć wyciągów, trzy koleje linowe oraz cztery taśmy. Wyróżniającą się wśród nich jest sześcioosobowa, nowoczesna Luxtorpeda, która dociera na szczyt Czarnej Góry (1150 m n.p.m.). Nie ustępują jej dwie 4-osobowe koleje, w tym jedna prowadząca prosto na Żmijowiec (1100 m n.p.m.), a także cztery wyciągi typu BabyLift. Na najmłodszych i dorosłych czekają cztery wypożyczalnie sprzętu zimowego i szkółki narciarskie rekomendowane przez Czarna Góra Resort. Jedną z największych atrakcji jest najdłuższy w Polsce dwuosobowy Alpine Coaster Czarna Żmija, czyli 33 wagoniki mknące 950-metrowym torem z prędkością 40 km/h. Emocjonująca trasa wiedzie przez trzy pętle oraz wiadukt nad potokiem. Jeśli taka szalona jazda to dla kogoś za mało, Czarna Góra Resort zaprasza do zimowego Fun Parku. Na spragnionych wrażeń gości czeka tam, między innymi: przeznaczony do jazdy na pontonach tor snowtubbingowy o długości 50 metrów, dla najmłodszych oraz ślizgi i saneczki. Popularnością miłośników freestylu na desce cieszą się ogromne trampoliny akrobatyczne i bounce boardy - piankowe deski do zabawy i akrobatycznych ćwiczeń w powietrzu. Wokół Czarna Góra Resort przebiega aż 70 km tras biegowych w zachwycających sudeckich plenerach. Koronną trasą jest ta prowadząca na schronisko przy Śnieżniku.

Nie sposób nie wspomnieć także o zapleczu hotelowym i restauracyjnym Czarna Góra Resort

Po pełnym atrakcji dniu goście mogą wypocząć w jednym z czterech doskonałych obiektów: Apartamentach Czarna Góra, luksusowym Aparthotelu Czarna Góra, klimatycznej Villi Czarna Góra lub kameralnym Hotelu Morawa. W sumie Czarna Góra Resort oferuje 1700 miejsc noclegowych w nowoczesnych apartamentach z łazienką, baseny, saunaria, strefy spa & wellness oraz ekskluzywne Spa z Natury. Na gości czeka aż 1400 utwardzonych miejsc parkingowych. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia miejsce będzie miał także PRE-OPENING nowego Aparthotelu Czarna Perła, zlokalizowanego w samym sercu stoku, tuż przy kolei EFKA.

Na terenie Czarna Góra Resort znajduje się pięć rekomendowanych restauracji

Każda w nieco innym klimacie i ze zróżnicowanym menu. Regionalna Karczma Czarna Góra szczyci się lokalnymi potrawami, zaś Rukola posiada Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Restauracja Zapiecek słynie z kuchni włoskiej, natomiast La Sienna łączy rodzimą tradycję ze śródziemnomorską finezją. Podobnie jest w przypadku wykwintnej Restauracji Panorama, która serwuje polskie dania w wyszukanej, nowoczesnej odsłonie.

Czarna Góra Resort to najlepsze stoki na Dolnym Śląsku, 55 ha atrakcji, komfortowe noclegi i pyszne jedzenie .