Pierwsza maszynistka w szeregach Kolei Dolnośląskich - poznajcie ją! [ZDJĘCIA]

Magdalena Wielczyk pracę na kolei rozpoczęła przypadkowo, namówiona przez kolegę. Dlaczego zdecydowała się na ten zawód?

- Chciałam utrzeć nosa facetom - przyznaje z uśmiechem. - Innym dziewczynom pokazałam, że można. W firmie jestem już osiem lat. Najpierw byłam konduktorem, potem zostałam kierownikiem pociągu. Dalej awansować bezpośrednio można już tylko do kabiny maszynisty. A że tam, w KD, nas kobiet jeszcze nie było, postanowiłam to zmienić. Skoro od dawna latamy w kosmos, dlaczego nie miałybyśmy prowadzić pociągu? To nie jest nic trudnego, szczególnie kiedy ma się tak świetnych - jak moi - nauczycieli.

Licencję UTK Magdalena Wielczyk zdobyła w 2014 roku, ale - by samodzielnie prowadzić pociągi - wymagane jest jeszcze świadectwo maszynisty, jakie wydaje pracodawca po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Obecnie pierwsza maszynistka KD odbywa tzw. jazdy zapoznawcze poszczególnych tras. Stery pociągu obejmie w kwietniu. Będzie dwudziestą kobietą w tym zawodzie w Polsce. Jeśli szkolenia i egzaminy pomyślnie przejdą jej dwie koleżanki, niebawem pociągi dolnośląskiego przewoźnika prowadzić będą już trzy kobiety.

Jak poinformował Urząd Transportu Kolejowego (7 bm.), wykonuje go obecnie 19 pań.

źródło: Koleje Dolnośląskie