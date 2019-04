Piękne życzenia na Wielkanoc. Nie zapomnij ich złożyć najbliższym!

Życzenia komunijne [Piękne wierszyki komunijne, esemesy komunijne, uroczyste życzenia komunijne]

To wyjątkowy dzień dla każdego wierzącego. I podniosłe, szczególne wydarzenie dla dziecka, które po raz pierwszy przystępuje do komunii świętej. Jeśli wybieracie się na pierwszą komunię, a opuściła Was wena, podpowiadamy, jakie życzenia komunijne, czy wierszyki możecie zamieścić ...