Piękne mamy z Wrocławia i ich urocze dzieci. Zobacz zdjęcia!

Ostrzeżenie meteo dla Wrocławia

Padający we Wrocławiu deszcz szybko nie odpuści. Jak prognozuje IMGW, w mieście ma padać co najmniej do poniedziałkowego wieczora. Dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Obowiązuje do godziny 18. W tym czasie w regionie progno...