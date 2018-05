„Podróż zimowa” z Jaumé Cabré była dla mnie wielką przyjemnością. Smakowitą, literacką ucztą, suto „zakrapianą” humorem, kunsztem i inteligencją autora.

Kataloński pisarz Jaume Cabré, znany do tej pory polskim czytelnikom z monumentalnych powieści „Wyznaję” czy „Głosy Pamano”, tym razem objawia talent w krótkiej formie. W każdym z 14 błyskotliwych, zaskakujących opowiadań „Podróży zimowej” pokazuje, że życie jest nieprzewidywalne, a los wciąż płata nam figle. Bo jak czytamy w jednym z tekstów: „Tak to już jest z przeznaczeniem: nie opowiada ci całej historii, tylko ten fragment, który akurat mu pasuje...”W opowiadaniu „Opus postumum” ceniony pianista czuje się wypalony, poświęcił życie dla swojej pasji, ale nie znalazł szczęścia w miłości. Podczas jednego z koncertów na widowni ukazuje mu się Schubert, chociaż ten nie żyje już od wielu lat... Z kolei w „Testamencie” bohater nagle musi zmierzyć się ze śmiercią ukochanej żony, która trwała przy nim przez blisko 30 lat, w zdrowiu i chorobie. Okazuje się jednak, że zupełnie jej nie znał.W „Szczęściu na wyciągnięcie ręki” autor przypomina nam, że czasem naprawdę niewiele potrzeba, by zmienić los drugiego człowieka. Natomiast opowiadanie „Dwie minuty” to pełna humoru rzecz o małżeńskiej zdradzie i o tym, jak łatwo ją popełnić. („Było oczywiste, że z nieba nie zstąpiły anioły, dmąc w trąby potępienia” - myśli z ulgą żona, która przed chwilą zdradziła męża z przystojnym serwisantem pralek).Szczególnie polecam pełne erotyzmu, subtelne opowiadanie pt. „Kurz” o zdziwaczałym, bogatym kolekcjonerze mało znanych książek i pięknej 20-latce, która je odkurza, stając się w jego oczach bohaterką w stylu Andromachy lub Dydony. Prawdziwy majstersztyk. To tu zresztą pada zdanie, że „w stylu jest dusza”, które tak pasuje do prozy samego Cabré.Autor bawi się z czytelnikiem, myli tropy, miesza prawdę z fikcją, zmienia miejsce i czas akcji, ale za każdym razem serwuje nam nieoczekiwaną, zaskakującą puentę, która daje do myślenia.Precyzja i wyrafinowanie, poczucie humoru i sporo prawdy o życiu - to wszystko znajdziemy w opowiadaniach Cabré, przetłumaczonych przez Annę Sawicką. Do tego mnóstwo literackich smaczków w stylu: „poczuł, że jego dusza zalewa się łzami”; albo: „zdecydował, że zrobią to, jak tylko księżyc przestanie o północy malować noc na żółto”.Wyśmienita literacka i intelektualna uczta. Czytasz, delektujesz się i wciąż chcesz więcej. Cenię Cabré - powieściopisarza, ale jako autor opowiadań po prostu skradł mi serce.źródło: X-News/ Agencja TVN